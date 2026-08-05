La investigación sobre el misterioso rancho de Epstein en Nuevo México aumenta la presión sobre el Departamento de Justicia

Por Kaanita Iyer y MJ Lee, CNN

Las investigaciones sobre los presuntos delitos cometidos en el antiguo rancho de Jeffrey Epstein en Nuevo México parecen estar intensificándose, lo que añade aún más presión sobre el Departamento de Justicia y su secretario de Justicia interino, Todd Blanche, por la forma en que manejaron los asuntos relacionados con el fallecido agresor sexual de menores.

El fiscal general de Nuevo México, Raúl Torrez, presentó este miércoles una demanda en la que acusa al Departamento de Justicia de “ocultar información sobre Epstein y sus co-conspiradores” y de obstaculizar la investigación del estado. La demanda se presentó el mismo día en que la denominada “Comisión de la Verdad” del estado, integrada por cuatro miembros de la Cámara de Representantes de Nuevo México, publicó un informe preliminar en el que promete “descubrir la verdad que durante demasiado tiempo muchos no pudieron ver”.

Torrez escribió en la demanda que “Nuevo México es una de las pocas jurisdicciones que aún podría tener la oportunidad de exigir responsabilidades a los asociados de Epstein o, al menos, ofrecer algún grado de justicia a los sobrevivientes”. Agregó que “la inacción federal no solo retrasa la investigación, sino que prolonga y agrava el sufrimiento de los sobrevivientes”.

El informe preliminar de la Comisión de la Verdad, difundido este miércoles, señala que utilizar los archivos del Departamento de Justicia sobre Epstein para “establecer una cronología verificable y completa de los hechos relevantes es una tarea extremadamente tediosa y que requiere mucho tiempo”, y sostiene que “deberían publicarse todos los registros que el Departamento de Justicia mantiene retenidos en virtud de la Ley de Transparencia de los Archivos de Epstein”.

Tanto la demanda de Torrez como el informe de la comisión se suman a las crecientes críticas por el manejo del caso Epstein por parte del Departamento de Justicia, en un momento en que Blanche, principal responsable del organismo para los asuntos relacionados con Epstein, intenta convencer a los senadores y asegurarse la aprobación de su designación como próximo secretario de Justicia del presidente Donald Trump.

La designación de Blanche superó un obstáculo clave este martes al ser aprobada por un comité para pasar a la votación del pleno del Senado. Sin embargo, solo puede perder el apoyo de dos senadores republicanos para lograr la confirmación.

En una declaración enviada a CNN sobre la demanda de Torrez, el Departamento de Justicia afirmó que no está obligado a compartir los archivos sin censura y sostuvo que la privacidad de las víctimas prevalece sobre la solicitud.

“Nuevo México no ha presentado ninguna base legal que justifique una divulgación tan amplia”, dijo un portavoz del Departamento de Justicia.

Cuando CNN pidió a Torrez responder a esa declaración durante una conferencia de prensa este miércoles, el fiscal general dijo: “Pretender que no pueden modificar una orden de protección o fingir que ahora les preocupan los derechos e intereses de los sobrevivientes cuando en el pasado no lo han demostrado, creo que no tiene ninguna credibilidad”.

Las actualizaciones publicadas el mismo día por la oficina del fiscal general y la Comisión de la Verdad también plantean interrogantes sobre posibles conflictos y tensiones entre ambos organismos, que en teoría buscan el mismo objetivo de investigar el rancho Zorro de Epstein. El informe preliminar de la comisión señala que actualmente mantiene negociaciones con el Departamento de Justicia de Nuevo México para alcanzar un acuerdo de intercambio de información y propone que ambas entidades “coordinen y colaboren al realizar entrevistas y declaraciones de víctimas, testigos y otras personas”.

Sin embargo, el informe añade: “Hasta este momento, la Comisión y el Departamento de Justicia de Nuevo México no han podido llegar a un acuerdo”.

En conversaciones recientes con CNN, sobrevivientes de Epstein expresaron confusión sobre las dos investigaciones paralelas y sobre si ambos organismos están trabajando de manera coordinada.

El Congreso obligó al Departamento de Justicia a divulgar millones de documentos relacionados con Epstein tras la aprobación de una ley bipartidista a finales de 2025. Sin embargo, los archivos publicados contienen numerosas ediciones y, en algunos casos, errores en el proceso de edición que revelaron información de víctimas, lo que provocó nuevas críticas de legisladores y sobrevivientes. El organismo de supervisión interna del Departamento de Justicia revisa actualmente ese proceso.

En julio, en una dura carta dirigida a Blanche, Torrez acusó al Departamento de Justicia de negar el acceso a los archivos sin censura y argumentó que la falta de cooperación impide al estado hacer justicia para los sobrevivientes.

Entre los documentos relacionados con Epstein divulgados por el Departamento de Justicia este año figura una acusación no verificada contenida en un correo electrónico de 2019 enviado a un conductor de una emisora de radio local, según la cual “en algún lugar de las colinas cercanas al rancho Zorro fueron enterradas dos jóvenes extranjeras por orden de Jeffrey y Madam G”. De acuerdo con la demanda presentada este miércoles, los archivos divulgados por el Departamento de Justicia incluyen “más de 13.000 referencias al rancho Zorro y 5.000 referencias a Nuevo México como lugares donde las víctimas fueron objeto de trata, captación y agresiones”.

El informe preliminar de la Comisión de la Verdad no extrae conclusiones ni formula recomendaciones de investigación y enfatiza que el trabajo del panel continúa. La mayor parte de sus 119 páginas se basa en archivos de Epstein ya publicados por el Departamento de Justicia. La comisión indicó que sigue recibiendo activamente información y pistas de sobrevivientes, testigos y otros miembros del público, y que podría intentar obtener testimonios bajo juramento de determinados testigos.

El informe también identifica varias áreas de interés para la comisión, además de los presuntos abusos cometidos por Epstein contra niñas y mujeres en el rancho Zorro. Entre ellas figuran “el interés de Epstein en la eugenesia y el transhumanismo, así como informes de que facilitó embarazos forzados y procedimientos médicos sin consentimiento”, un recordatorio de que el rancho Zorro ha sido objeto de teorías conspirativas y especulaciones.

Por ejemplo, el informe hace referencia a una supuesta pista que recibió el FBI en 2019 en la que se afirmaba que había “dos cadáveres” enterrados en el rancho. “Esa información, según el testimonio del exfiscal general Héctor Balderas, revela que esa pista nunca fue entregada a su oficina cuando el FBI la recibió”, señala el informe. “Se desconoce la veracidad de esa afirmación y también se desconoce su origen”.

Hasta la fecha, la comisión ha emitido citaciones contra 20 instituciones u organismos. Según el informe publicado este miércoles, la mitad ha cumplido plenamente con los requerimientos, lo que ha permitido reunir más de 100.000 registros.

Algunos sobrevivientes de Epstein, entre ellos Chauntae Davies y la fallecida Virginia Giuffre, han dicho que el rancho Zorro fue uno de los lugares donde sufrieron agresiones sexuales. Otra sobreviviente, Rachel Benavidez, habló este miércoles durante la audiencia de la Comisión de la Verdad y afirmó que las víctimas de Epstein están cansadas de esperar que alguien rinda cuentas.

En febrero, Torrez reabrió la investigación penal estatal sobre la propiedad, la cual, según dijo, había sido cerrada en 2019 a petición de los fiscales federales.

Ese mismo mes, la Legislatura estatal aprobó una medida para crear la Comisión de la Verdad con el fin de investigar también el rancho Zorro. Desde entonces, la comisión ha celebrado varias reuniones públicas y ha emitido múltiples citaciones, incluidas algunas dirigidas a varias fiscalías federales, así como a las oficinas de Torrez y de la gobernadora Michelle Lujan Grisham para solicitar información.

Este miércoles, la comisión anunció nuevas citaciones, entre ellas una dirigida al spa Ten Thousand Waves, en Santa Fe, que aparece mencionado en los archivos de Epstein.

Esta historia fue actualizada con información adicional.

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