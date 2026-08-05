La rápida reacción de un abuelo que llevó a los investigadores hasta el sospechoso de provocar el incendio en Spokane

Por Emma Tucker y Graham Hurley, CNN

Paul Child conducía con su nieto por una zona rural y campestre cerca de Spokane, Washington, camino a casa de un vecino el sábado, cuando, según cuenta, vieron a un hombre caminando de un lado a otro al borde de la carretera que los miró al pasar.

Aunque les pareció lo suficientemente extraño como para detenerse en él, Child no le dio mucha importancia. Pero solo 15 minutos después, tras recoger al amigo de su nieto y emprender el regreso a su casa, Child cuenta que volvieron a ver al hombre en el mismo lugar, pero esta vez agachado cerca de unos arbustos y actuaba como si estuviera nervioso.

No fue hasta unos minutos después de llegar a casa que Child ató cabos. Su hija le dijo que había un incendio, y cuando Child salió corriendo, vio una columna de humo que salía del mismo lugar donde había visto al hombre.

El testimonio de Child ayudó a las autoridades a identificar a Aaron Farinacci, de 37 años, como sospechoso del incendio de Old Trails, el primero de los tres incendios que asolan el área de Spokane en ser detectado, según informaron las autoridades. Más de 10.000 acres han sido arrasados, decenas de miles de personas fueron evacuadas y cientos de viviendas fueron destruidas desde que comenzaron los incendios el sábado.

Farinacci, residente de Spokane, fue arrestado y acusado de incendio premeditado en primer grado el martes. Compareció ante el Tribunal Superior del Condado de Spokane por videoconferencia desde la cárcel, mientras los bomberos continúan luchando contra los tres incendios forestales que aún permanecen fuera de control.

Su fianza se fijó en un millón de dólares y la lectura de cargos está programada para el jueves. CNN no ha podido encontrar información de contacto de su abogado.

El origen del incendio de Old Trails fue, efectivamente, el mismo lugar donde el testigo vio al Sr. Farinacci arrodillado en el césped, declaró el sheriff del condado de Spokane, John Nowels.

El investigador de incendios determinó que la causa del fuego era compatible con una llama abierta que prendiera fuego a la vegetación, como la que se produciría con un encendedor o una cerilla, según consta en la declaración jurada.

Esto es lo que sabemos sobre Farinacci —quien se declaró culpable de homicidio involuntario y agresión con agravantes contra su padre, y estuvo en prisión hasta 2020— y la investigación del presunto incendio provocado:

Tan pronto como Child y su familia vieron humo, su hija llamó al 911, mientras él fue a avisar a sus vecinos, según relató.

Por esas mismas fechas, Child hizo señas a los bomberos y a un policía que se acercaba por la calle y les dio una descripción del hombre, añadió. En menos de 30 minutos, Child afirma que el policía le informó —mientras Child evacuaba con su familia— que había detenido a alguien que coincidía con la descripción del hombre.

Child, su nieto y un amigo de este acompañaron a las autoridades y confirmaron que el sospechoso era, en efecto, el mismo hombre que habían visto antes, declaró.

La policía localizó primero a Farinacci en la zona, lo detuvo e interrogó, pero posteriormente lo puso en libertad, según informó Nowels.

“Farinacci negó haber iniciado el incendio y haber estado en la zona del mismo”, y afirmó que caminaba por una ruta que frecuenta casi a diario, según consta en la declaración jurada presentada ante el tribunal.

Durante la detención inicial, se le encontraron a Farinacci fósforos resistentes al agua y un encendedor de butano, según informó el sheriff. Sin embargo, los agentes “desconocían todos los detalles del incidente, incluyendo el punto de origen o la fuente del fuego”, reza la declaración jurada.

Un investigador de incendios determinó que el fuego era compatible con la ignición de pasto mediante fósforos o encendedores, declaró Nowels. Los investigadores también indicaron que utilizaron las grabaciones de las cámaras corporales de los agentes durante sus encuentros con Farinacci para fundamentar su caso y obtener una orden de arresto el lunes. Farinacci fue arrestado el lunes “sin incidentes” y los detectives obtuvieron una orden de registro para su domicilio, informó el sheriff.

La posibilidad de que uno de los incendios fuera provocado intencionalmente agravó la devastación sufrida por las víctimas.

“Convierte una situación trágica en algo aún más desgarrador”, declaró el gobernador de Washington, Bob Ferguson, a CNN el lunes por la noche. “… Pensar que gran parte de estos daños podrían haber sido causados ​​por una persona que actuó a propósito”.

La propiedad de Child no se vio afectada por los incendios, y él y su familia ya regresaron a casa, según declaró.

No es la primera vez que Farinacci es interrogado por las autoridades en relación con incendios forestales ni acusado de un delito.

El verano pasado, las autoridades lo contactaron en relación con otros dos incendios, incluyendo un incendio “sospechoso” que comenzó cerca de su casa, según la declaración jurada de causa probable. No fue arrestado ni acusado por ninguno de los dos.

Farinacci también tiene antecedentes penales violentos, según consta en los registros judiciales. En 2012, fue arrestado en relación con el asesinato a tiros de su padre en 2010 durante una discusión sobre lavar los platos, según consta en los registros del departamento de correcciones del estado y Associated Press.

Durante ese incidente, Farinacci también se disparó a sí mismo, informó la AP.

Finalmente, Farinacci se declaró culpable de homicidio involuntario y agresión con agravantes, según muestran los documentos judiciales. Fue sentenciado a 12 años de prisión y permaneció encarcelado hasta diciembre de 2020.

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Con información de Karina Tsui, Holly Yan y Chris Boyette, de CNN.