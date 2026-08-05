Las 5 cosas que debes saber este 5 de agosto

Por CNN Español

Un error que Trump no ha cometido con respecto a Irán. Lo que “El Niño más fuerte en los registros” significa realmente (para los humanos). ¿Qué pasó con el inmigrante salvadoreño que murió bajo custodia de ICE? Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

Trump arremete contra petroleras y contra Jeanine Pirro, mientras los republicanos frenan sus prioridades electorales y administrativas. Su aprobación cae a mínimos históricos, golpeada por la economía y la guerra con Irán, donde no ha logrado reabrir el estrecho de Ormuz. Análisis.

A menos que Donald Trump encuentre una salida a su postura inflexible sobre Irán, la historia podría llegar a considerar su decisión de declarar la guerra como un error que marcará su presidencia. Pero hasta ahora ha evitado un error potencialmente fatal: intensificar más el conflicto hasta que sobrepase su capacidad de control. Análisis.

Edwin López Cornejo, inmigrante salvadoreño de 41 años, falleció bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos en Delaney Hall, un centro de detención privado que ha sido objeto de críticas, protestas y acusaciones de condiciones inhumanas. Su muerte ha puesto el foco una vez más en la política migratoria del Gobierno de Donald Trump.

Los cubanos recurren a paneles solares, baterías, ventiladores recargables, compras diarias de alimentos y noches a la intemperie para sobrellevar apagones que pueden extenderse hasta 23 horas al día, en medio de una crisis eléctrica enmarcada en la presión de Estados Unidos. Los cortes también afectan hospitales, transporte y servicios básicos como la recolección de basura, mientras crecen el hastío, las protestas y la emigración.

Los votantes demócratas están decidiendo en Michigan unas elecciones primarias al Senado que se han convertido en la prueba más importante del año sobre cómo el electorado del partido está sopesando las cuestiones de ideología. Aquí, las claves de las primarias del martes en Michigan, Missouri, Kansas, Virginia y Washington.

¿Qué falta para que Todd Blanche sea confirmado como secretario de Justicia de EE.UU.?

A. La votación en el pleno del Senado.

B. La aprobación en la Asamblea General de la ONU.

C. El visto bueno de J. D. Vance.

D. La votación en la Comisión de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes.

⬇️ Conoce la respuesta más abajo.

A medida que el sargazo se acumula, el Caribe apuesta por barcos, barreras y biocombustibles

La acumulación récord de sargazo obliga a hoteles y Gobiernos del Caribe a invertir millones de dólares en limpiar playas y buscar soluciones como barreras flotantes, embarcaciones recolectoras y plantas de biocombustibles.

Lo que “El Niño más fuerte en los registros” significa realmente (para los humanos)

La mayoría de las proyecciones indican que este El Niño se convertirá en el más fuerte registrado desde al menos 1950. Sus efectos sobre los seres humanos son complejos.

Darwin tenía razón: 150 años después, científicos confirman que una planta que él analizó es carnívora

Los pelos pegajosos de dos especies de plantas del género Saxifraga llevaron al célebre naturalista británico Charles Darwin a preguntarse si algunas de esas variedades podían ser carnívoras. En ese momento no pudo demostrarlo, pero más de 150 años después, científicos comprobaron que sus sospechas eran correctas.

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Un grupo de 10 países de América condenó este martes el plan del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, para que deje de haber elecciones libres en el país centroamericano, con el argumento de que esa intención es contraria a los derechos de las personas y a los principios de la democracia.

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—Lo dijo Ferran Torres, el delantero español que cambió dudas por un gol en la final del Mundial.

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👋 Nos vemos mañana.

🧠 La respuesta del quiz es A: Tras la votación en la Comisión Judicial del Senado, Blanche debe conseguir el voto de casi todos los republicanos en el pleno del Senado.

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