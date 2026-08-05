Reportan casos de ciclosporiasis relacionados con la lechuga en 15 estados de EE.UU.

Por Brenda Goodman, CNN en Español

Un gran brote de ciclosporiasis en varios estados, que se relacionó con la lechuga vendida en restaurantes como Taco Bell y algunas tiendas de alimentos, registra casos en 15 estados, según funcionarios de salud federales.

Seis estados —Arkansas, Iowa, Missouri, Nebraska, Nueva Hampshire y Carolina del Norte— se sumaron al brote luego de que pruebas de laboratorio realizadas por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC, por sus siglas en inglés) mostraron que probablemente las enfermedades en esos estados fueron causadas por la misma cepa del diminuto parásito de la cyclospora, que se aloja en la mucosa del intestino delgado y puede causar semanas de diarrea explosiva si no se trata.

De los más de 6.000 casos contabilizados por los CDC en este brote, casi 300 requirieron hospitalización y dos personas murieron.

La actualización confirma lo ampliamente extendido que ya estaba el brote, dijeron expertos, en lugar de ser un indicio de que su alcance se está expandiendo.

“Simplemente estamos contando a las personas que ya estaban enfermas. Ahora viene la vinculación con Taylor Farms u otros productos”, dijo Bill Marler, un abogado con sede en Seattle y defensor de la seguridad alimentaria.

Los CDC implementaron una respuesta de emergencia de nivel 3 al brote, según una fuente informada sobre las acciones de la agencia. El nivel 3, el más bajo en la respuesta de emergencia, significa que la agencia está monitoreando y trabajando en una situación activamente, aunque el riesgo para el público en general es bajo. Esto le da a los CDC la flexibilidad de reasignar personal para ayudar en la investigación del brote.

En entrevistas detalladas, muchas personas enfermas informaron que consumieron lechuga, a menudo lechuga iceberg rallada suministrada a restaurantes como Taco Bell por el gigante de productos agrícolas Taylor Farms.

Taylor Farms de México retiró toda la lechuga iceberg cultivada en el centro de México, incluidos los kits de ensalada vendidos en tiendas de comestibles, el 17 de julio. En un comunicado en su sitio web, la empresa dijo que realizó una retirada general de sus productos “por precaución”.

La empresa además señala que está llevando a cabo una revisión “completa” de todos los procesos y protocolos de seguridad.

Taco Bell dice que también retiró la lechuga iceberg rallada afectada suministrada por Taylor Farms de sus restaurantes en ciertos estados.

Los expertos creen que debido a que la lechuga es perecedera, es probable que la comida que enfermó a las personas haya sido ingerida o desechada hace tiempo.

Se considera que la lechuga es la principal sospechosa en el brote en varios estados, pero podría no ser la causa de las enfermedades en otros estados. Debido a que algunas personas enfermas no informaron haber consumido lechuga y los funcionarios de salud estatales dijeron que no pueden descartar otras fuentes contaminadas como contribuyentes.

En su última actualización, los CDC identificaron más de 22.700 casos de ciclosporiasis doméstica en esta temporada; 10.468 casos están confirmados y más de 12.200 se encuentran en proceso de pruebas de laboratorio adicionales y análisis para determinar si la enfermedad se adquirió en EE.UU.

Según el recuento de Marler, los estados reportaron cerca de 25.000 casos de ciclosporiasis hasta la fecha en esta temporada.

Debido a que muchas personas pueden optar por no visitar al médico por diarrea, los funcionarios creen que es probable que haya muchos más casos no contabilizados. El recuento actual “es una base y no una estimación”, dijo Marler. El verdadero número de estadounidenses afectados por ciclosporiasis este verano podría ser de hasta 1 millón, según un conteo, publicado por los CDC en 2011.

La Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. investigó siete grupos de casos relacionados de ciclosporiasis este verano. En cinco de esos brotes, la agencia define la causa como “no identificada”.

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