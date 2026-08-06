Los republicanos podrían finalmente acorralar al Dr. Fauci en la última guerra cultural sobre el COVID

Análisis por Stephen Collinson

La pandemia de Covid-19 fue una prueba de estrés histórica que reveló que la política estadounidense estaba demasiado deteriorada para hacer frente a una crisis nacional.

Seis años después, una nueva tormenta política en torno al Dr. Anthony Fauci, otrora el funcionario de salud más prominente del país, sugiere que esas fracturas son ahora aún más profundas. Y el ajuste de cuentas, largamente postergado, por la peor emergencia de salud pública en 100 años, parece más lejano que nunca.

Se espera que una comisión del Senado, liderado por los republicanos, vote el jueves para declarar a Fauci en desacato al Congreso, después de que este invocara sus derechos de la Quinta Enmienda más de 100 veces durante una tensa audiencia la semana pasada.

El senador Rand Paul, presidente de la comisión, acusa a Fauci de obstruir su investigación sobre las políticas implementadas durante la pandemia. El exdirector del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas se negó a responder preguntas, acusando a su antiguo adversario de Kentucky de tenderle una trampa para eludir el indulto que le concedió el entonces presidente Joe Biden.

La audiencia de la semana pasada fue un clásico melodrama de Washington en el que cada partido se centra en una figura carismática para sacar a relucir sus diferencias ideológicas. Además, una remisión por desacato de la comisión al Departamento de Justicia plantearía cuestiones legales y constitucionales urgentes sobre la facultad de indulto del presidente.

Pero, aún más importante, la nueva saga de Fauci es un momento esclarecedor respecto al legado político, todavía vigente, de el COVID-19 de cara a las elecciones de 2026 y 2028. El enfrentamiento subraya la ruptura del consenso en materia de salud pública entre los republicanos y demócratas de MAGA, quienes acusan a sus adversarios de ignorar la ciencia. Y plantea la cuestión fundamental de si se han aprendido lecciones de las feroces disputas políticas que surgieron en torno a los métodos de mitigación de el COVID-19 entre funcionarios de salud de carrera y la primera Casa Blanca de Trump, y entre Washington y los líderes políticos y sanitarios estatales y locales.

Los líderes republicanos acusan a Fauci de haber presidido políticas de confinamiento que perjudicaron la economía, la salud pública y la educación infantil, y de haber engañado al Congreso sobre la investigación financiada con fondos federales en Wuhan, China, donde sostienen que una fuga en un laboratorio fue el origen de la pandemia.

En términos más generales, buscan encubrir el liderazgo errático y, en ocasiones, políticamente interesado de Trump durante su primer mandato, que contribuyó a su derrota ante Biden en 2020. El secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr., por ejemplo, acusó a Fauci de “mala gestión de la pandemia de Covid” y afirmó que “el presidente Trump quería poner fin a los confinamientos” en una aparición plagada de falsedades con Dana Bash de CNN en el programa “State of the Union” el domingo. Si bien el gobierno federal ofreció directrices, no impuso confinamientos obligatorios. Dichas decisiones quedaron en manos de los estados.

Los republicanos populistas ven a Fauci como un ejemplo de la élite del “estado profundo” de Washington, cuyo objetivo es reprimir las libertades individuales. El senador de Ohio, Bernie Moreno, exigió la semana pasada que Fauci “se disculpe con las personas a las que perjudicó con sus acciones”, mientras que el senador de Missouri, Josh Hawley, lo calificó como “el mayor estafador de la historia de Estados Unidos”.

Los demócratas ven con buenos ojos la oportunidad de recordar al público los fracasos de Trump en la lucha contra el Covid-19 y, a pesar de los rápidos esfuerzos de su primera administración por distribuir una vacuna, vincularlos con el ataque del presidente durante su segundo mandato contra las directrices de salud pública, los calendarios de vacunación y la investigación académica.

La difícil situación de Fauci también representa una especie de tragedia en Washington. Durante casi cuatro décadas en el NIAID, fue uno de los pocos funcionarios aclamados tanto por republicanos como por demócratas. Gobiernos extranjeros lo consideraban un referente en salud global, y su participación en los programas mundiales de lucha contra el VIH/SIDA PEPFAR del presidente George W. Bush contribuyó a salvar millones de vidas.

Fauci era el arquetipo del político influyente de Washington. Pero a sus 85 años, se ha convertido en un símbolo de quienes se aferran al poder demasiado tiempo y cuya reputación termina manchada. Fragmentos de los diarios de Fauci, publicados por la comisión, revelaron un lado vanidoso y arrogante, pues parecía regodearse de la cobertura mediática, la fama y sus interacciones con celebridades.

Nadie discute que Fauci hizo todo bien. Algunos de sus consejos, en retrospectiva, parecen contradictorios o carecen de respaldo científico.

Pero la polémica política en torno al famoso médico también puede ser un obstáculo para algo más importante: la plena rendición de cuentas en el ámbito público sobre la pandemia, lo que podría mejorar la respuesta federal ante la próxima emergencia.

En los aterradores primeros días del pánico por el COVID-19, las autoridades tomaban decisiones apresuradas sin conocer completamente las características del virus, mientras los hospitales se llenaban de víctimas gravemente enfermas. Los errores eran inevitables. Pero a veces, las autoridades daban consejos contradictorios o cambiaban de opinión sobre cuestiones como el uso de mascarillas, lo que provocó una pérdida de confianza pública.

La profesora de Princeton Frances Lee, coautora del libro “Tras la pandemia” junto con su colega Stephen Macedo, señala que Fauci declaró a CNN en enero de 2020 que, si bien China había restringido los viajes para intentar contener el brote, no podía “imaginar cerrar Nueva York o Los Ángeles”. Añadió: “Históricamente, cuando se cierran cosas, no suele tener un efecto importante”.

Sin embargo, semanas después, altos funcionarios de salud aconsejaban a los gobernadores cerrar escuelas y negocios. “¿Cómo es posible? Y no solo estamos cerrando, sino que el hombre que había declarado que el enfoque de Wuhan tenía pocas probabilidades de éxito lo está recomendando”, dijo Lee en una entrevista.

La pandemia fue una experiencia tan terrible que la mayoría de la gente solo quería pasar página. Pero ese deseo ha frenado la reflexión de los funcionarios públicos y médicos sobre la necesidad de un análisis exhaustivo de ese periodo, argumentó Lee. «Al mirar hacia atrás, ¿qué hicimos bien? ¿Qué hicimos mal? No veo ese tipo de autocrítica».

Las restricciones impuestas por la pandemia siguen generando controversia. Estas medidas son difíciles de evaluar, ya que dependieron de la duración de los confinamientos, la densidad de propagación del virus, las variantes que circulaban en cada momento y la calidad de los sistemas de salud locales. Sin embargo, un análisis exhaustivo y despolitizado de la pandemia por parte del Congreso permitiría examinar el éxito relativo de los estados republicanos que reabrieron antes frente a los demócratas que permanecieron cerrados durante más tiempo. Dicho estudio podría abordar cuestiones sobre el impacto humano de decisiones como el cierre de escuelas, que dejó secuelas educativas, mentales y emocionales.

Algunos críticos también creen que los altos funcionarios de salud pública estaban tan centrados en su misión de combatir el virus que ignoraron todas las consecuencias. Es posible que ellos —y los medios de comunicación que difundieron sus mensajes— se hayan enfocado más en el sufrimiento de los trabajadores manuales, quienes, a diferencia de los oficinistas, no podían trabajar desde casa.

Pero el Dr. Ashish Jha, quien fue coordinador de la respuesta al Covid-19 en la Casa Blanca bajo la administración de Biden, declaró el domingo en el programa Bash de CNN que Fauci “dio consejos”.

“Algunas personas escucharon. Otras no”, dijo Jha, y agregó que “la responsabilidad recae en nuestros líderes políticos, no en los científicos que dan consejos”.

La comparecencia de Fauci también ha reavivado el debate sobre el origen del virus. En aquel momento, Trump se aferró a la idea de que provenía de un laboratorio chino, aparentemente para desviar la atención de sus fracasos como líder. Sin embargo, la mayoría de los estudios académicos y los datos epidemiológicos posteriores sugieren que un origen zoonótico —es decir, una enfermedad que se produce de forma natural en animales y se transmite a los humanos— es la derivación más probable del SARS-CoV-2, el virus que causa el COVID-19, y que las primeras transmisiones estuvieron vinculadas a un mercado de animales vivos en Wuhan.

La exdirectora de inteligencia nacional de Trump, Tulsi Gabbard, acusó a Fauci en junio de financiar investigaciones de laboratorio en el Instituto de Virología de Wuhan que supuestamente causaron el virus. Sin embargo, los documentos que publicó no corroboraron las acusaciones, y Fauci las niega. Aun así, Jha declaró a CNN el domingo que había cambiado de opinión sobre el origen del virus. «Basándome en la información que he recopilado y en la que he visto, he llegado a la conclusión de que es más probable que se tratara de una fuga de laboratorio», afirmó Jha.

Dado que el asunto concierne a China, un Estado autoritario que se ha negado a cumplir con las exigencias internacionales de mayor transparencia sobre el COVID-19, es posible que nunca se obtengan respuestas definitivas. Sin embargo, un proceso parlamentario que dedicara más tiempo a la búsqueda objetiva de respuestas podría aportar cierta claridad.

Ningún funcionario público debería estar por encima de rendir cuentas por las decisiones tomadas en puestos de confianza pública. Los críticos de Fauci lo consideran autoritario y reacio al escrutinio, incluso mientras excusa los fallos de Trump, quien a menudo difundió desinformación y supuestas curas milagrosas durante la emergencia.

Pero si un funcionario tan respetado como Fauci no es inmune a la difamación personal y despiadada por parte de los líderes nacionales, otros funcionarios públicos menos conocidos podrían optar por otra profesión y dejar a Estados Unidos desatendido en la próxima crisis.

“Estos ataques contra el Dr. Fauci no se limitan solo a él”, declaró el senador demócrata Andy Kim, de Nueva Jersey, en la audiencia de la semana pasada. “Envían un mensaje a otros… a nuestros científicos, nuestros médicos, nuestros profesionales de la salud, nuestros investigadores. Se trata de demostrarles que, si no se alinean con la política, también podrían ser objeto de ataques”.

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