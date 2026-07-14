Cities with the fastest-growing home prices in Texas
The real estate frenzy spurred by the coronavirus pandemic continues, though at a slower pace. Buyers are still competing for a limited supply of housing, driving up prices for affordable properties.
The typical home value in the United States was $368,720 in May, 0.8% higher than the year before.
Increasing mortgage rates have slowed growth, with prices even declining in some places. But some areas are still seeing price jumps compared to the year before.
Stacker compiled a list of cities with the fastest-growing home prices in Texas using data from Zillow. Cities are ranked by the dollar change in the Zillow Home Values Index for all homes from the 12 months ending May 2026. The charts in this story were created automatically using Matplotlib. Data was available for 50 cities and towns in Texas.
#50. Andrews
– Typical home value: $265,368
– 1-year price change: +$18,674 (+7.6%)
– 5-year price change: +$32,306 (+13.9%)
– Metro area: Andrews, TX
#49. Graford
– Typical home value: $671,665
– 1-year price change: +$18,767 (+2.9%)
– 5-year price change: +$162,905 (+32.0%)
– Metro area: Mineral Wells, TX
#48. Wildorado
– Typical home value: $341,694
– 1-year price change: +$18,789 (+5.8%)
– 5-year price change: data not available
– Metro area: Hereford, TX
#47. Buffalo Gap
– Typical home value: $272,162
– 1-year price change: +$18,817 (+7.4%)
– 5-year price change: +$59,159 (+27.8%)
– Metro area: Abilene, TX
#46. Port Mansfield
– Typical home value: $266,052
– 1-year price change: +$19,019 (+7.7%)
– 5-year price change: -27,660.481954829243 (-9.4%)
– Metro area: Raymondville, TX
#45. Roxton
– Typical home value: $159,945
– 1-year price change: +$19,030 (+13.5%)
– 5-year price change: data not available
– Metro area: Paris, TX
#44. Anton
– Typical home value: $159,042
– 1-year price change: +$19,120 (+13.7%)
– 5-year price change: data not available
– Metro area: Levelland, TX
#43. Douglass
– Typical home value: $295,384
– 1-year price change: +$19,167 (+6.9%)
– 5-year price change: data not available
– Metro area: Nacogdoches, TX
#42. Sunray
– Typical home value: $146,510
– 1-year price change: +$19,191 (+15.1%)
– 5-year price change: +$12,846 (+9.6%)
– Metro area: Dumas, TX
#41. Washington
– Typical home value: $573,993
– 1-year price change: +$19,545 (+3.5%)
– 5-year price change: +$110,538 (+23.9%)
– Metro area: Brenham, TX
#40. Idalou
– Typical home value: $258,200
– 1-year price change: +$19,817 (+8.3%)
– 5-year price change: +$55,784 (+27.6%)
– Metro area: Lubbock, TX
#39. Hill Country Village
– Typical home value: $1,267,343
– 1-year price change: +$19,991 (+1.6%)
– 5-year price change: +$284,690 (+29.0%)
– Metro area: San Antonio-New Braunfels, TX
#38. Friona
– Typical home value: $169,382
– 1-year price change: +$20,238 (+13.6%)
– 5-year price change: +$32,044 (+23.3%)
– Metro area: Hereford, TX
#37. Pattonville
– Typical home value: $321,335
– 1-year price change: +$20,289 (+6.7%)
– 5-year price change: data not available
– Metro area: Paris, TX
#36. Citrus City
– Typical home value: $160,448
– 1-year price change: +$20,441 (+14.6%)
– 5-year price change: +$76,326 (+90.7%)
– Metro area: McAllen-Edinburg-Mission, TX
#35. Paducah
– Typical home value: $78,350
– 1-year price change: +$20,470 (+35.4%)
– 5-year price change: data not available
– Metro area: not in a metro area
#34. Beach City
– Typical home value: $559,775
– 1-year price change: +$21,084 (+3.9%)
– 5-year price change: +$132,215 (+30.9%)
– Metro area: Houston-The Woodlands-Sugar Land, TX
#33. Rio Bravo
– Typical home value: $133,390
– 1-year price change: +$21,132 (+18.8%)
– 5-year price change: data not available
– Metro area: Laredo, TX
#32. Childress
– Typical home value: $131,449
– 1-year price change: +$21,172 (+19.2%)
– 5-year price change: +$15,514 (+13.4%)
– Metro area: not in a metro area
#31. Lasara
– Typical home value: $144,270
– 1-year price change: +$21,255 (+17.3%)
– 5-year price change: data not available
– Metro area: Raymondville, TX
#30. South Padre Island
– Typical home value: $448,511
– 1-year price change: +$21,464 (+5.0%)
– 5-year price change: +$148,073 (+49.3%)
– Metro area: Brownsville-Harlingen, TX
#29. Uncertain
– Typical home value: $175,983
– 1-year price change: +$21,598 (+14.0%)
– 5-year price change: data not available
– Metro area: Longview, TX
#28. Beckville
– Typical home value: $151,186
– 1-year price change: +$21,854 (+16.9%)
– 5-year price change: data not available
– Metro area: not in a metro area
#27. Lometa
– Typical home value: $343,041
– 1-year price change: +$22,080 (+6.9%)
– 5-year price change: +$68,031 (+24.7%)
– Metro area: Killeen-Temple, TX
#26. Purmela
– Typical home value: $510,660
– 1-year price change: +$22,758 (+4.7%)
– 5-year price change: data not available
– Metro area: Killeen-Temple, TX
#25. Cross Timber
– Typical home value: $446,434
– 1-year price change: +$22,782 (+5.4%)
– 5-year price change: +$82,503 (+22.7%)
– Metro area: Dallas-Fort Worth-Arlington, TX
#24. Tuscola
– Typical home value: $400,443
– 1-year price change: +$22,814 (+6.0%)
– 5-year price change: +$94,738 (+31.0%)
– Metro area: Abilene, TX
#23. Jones Creek
– Typical home value: $228,638
– 1-year price change: +$23,839 (+11.6%)
– 5-year price change: +$38,221 (+20.1%)
– Metro area: Houston-The Woodlands-Sugar Land, TX
#22. Riviera
– Typical home value: $240,109
– 1-year price change: +$24,501 (+11.4%)
– 5-year price change: data not available
– Metro area: Kingsville, TX
#21. Marathon
– Typical home value: $194,756
– 1-year price change: +$24,901 (+14.7%)
– 5-year price change: data not available
– Metro area: not in a metro area
#20. Big Wells
– Typical home value: $101,698
– 1-year price change: +$26,011 (+34.4%)
– 5-year price change: data not available
– Metro area: not in a metro area
#19. Bartonville
– Typical home value: $1,411,153
– 1-year price change: +$26,345 (+1.9%)
– 5-year price change: +$447,827 (+46.5%)
– Metro area: Dallas-Fort Worth-Arlington, TX
#18. Van Horn
– Typical home value: $178,791
– 1-year price change: +$27,148 (+17.9%)
– 5-year price change: data not available
– Metro area: not in a metro area
#17. Southlake
– Typical home value: $1,325,023
– 1-year price change: +$27,284 (+2.1%)
– 5-year price change: +$437,452 (+49.3%)
– Metro area: Dallas-Fort Worth-Arlington, TX
#16. Ovalo
– Typical home value: $466,581
– 1-year price change: +$28,209 (+6.4%)
– 5-year price change: +$127,287 (+37.5%)
– Metro area: Abilene, TX
#15. Lake Tanglewood
– Typical home value: $663,950
– 1-year price change: +$28,460 (+4.5%)
– 5-year price change: +$164,080 (+32.8%)
– Metro area: Amarillo, TX
#14. Lyford
– Typical home value: $175,043
– 1-year price change: +$29,680 (+20.4%)
– 5-year price change: data not available
– Metro area: Raymondville, TX
#13. Markham
– Typical home value: $160,196
– 1-year price change: +$29,864 (+22.9%)
– 5-year price change: data not available
– Metro area: Bay City, TX
#12. Goldthwaite
– Typical home value: $375,715
– 1-year price change: +$30,135 (+8.7%)
– 5-year price change: +$57,563 (+18.1%)
– Metro area: not in a metro area
#11. Terrell Hills
– Typical home value: $913,509
– 1-year price change: +$30,696 (+3.5%)
– 5-year price change: +$168,488 (+22.6%)
– Metro area: San Antonio-New Braunfels, TX
#10. Westlake
– Typical home value: $3,147,489
– 1-year price change: +$32,891 (+1.1%)
– 5-year price change: +$1,136,613 (+56.5%)
– Metro area: Dallas-Fort Worth-Arlington, TX
#9. Tahoka
– Typical home value: $176,551
– 1-year price change: +$33,463 (+23.4%)
– 5-year price change: +$3,148 (+1.8%)
– Metro area: Lubbock, TX
#8. Bellaire
– Typical home value: $1,182,670
– 1-year price change: +$37,436 (+3.3%)
– 5-year price change: +$281,554 (+31.2%)
– Metro area: Houston-The Woodlands-Sugar Land, TX
#7. Junction
– Typical home value: $341,999
– 1-year price change: +$42,232 (+14.1%)
– 5-year price change: +$68,227 (+24.9%)
– Metro area: not in a metro area
#6. Chappell Hill
– Typical home value: $627,917
– 1-year price change: +$46,371 (+8.0%)
– 5-year price change: +$179,379 (+40.0%)
– Metro area: Brenham, TX
#5. Rollingwood
– Typical home value: $2,358,664
– 1-year price change: +$65,914 (+2.9%)
– 5-year price change: +$510,456 (+27.6%)
– Metro area: Austin-Round Rock-Georgetown, TX
#4. West Lake Hills
– Typical home value: $2,093,317
– 1-year price change: +$81,930 (+4.1%)
– 5-year price change: +$422,834 (+25.3%)
– Metro area: Austin-Round Rock-Georgetown, TX
#3. Highland Park
– Typical home value: $2,980,735
– 1-year price change: +$120,647 (+4.2%)
– 5-year price change: +$1,266,884 (+73.9%)
– Metro area: Dallas-Fort Worth-Arlington, TX
#2. Westover Hills
– Typical home value: $2,648,340
– 1-year price change: +$141,885 (+5.7%)
– 5-year price change: +$953,123 (+56.2%)
– Metro area: Dallas-Fort Worth-Arlington, TX
#1. University Park
– Typical home value: $2,481,465
– 1-year price change: +$154,394 (+6.6%)
– 5-year price change: +$999,259 (+67.4%)
– Metro area: Dallas-Fort Worth-Arlington, TX