Skip to Content
Sports

Borderland Blitz: Week 3 Schedule & Scores

BLITZ 2023 WEB PIC 1
By
New
Published 4:06 PM
Lubbock Monterey Franklinat Franklin 6 p.m.
Coronado Arlington Oakridgeat Oakridge 6 p.m.-
Liberty HillEastlakeat Andrews 4 p.m.
OdessaEastwoodat Eastwood 7 p.m.
Pebble HillsAmericasat SAC 1 7:30 p.m.
Bel AirSocorro at SAC 2 6:30 p.m.
Del ValleEl Pasoat El Paso 7 p.m.
HorizonChapinat Irvin 7 p.m.
San Elizario Ysletaat Ysleta 7 p.m.
Mountain ViewAustinat Austin 7 p.m.
BowieFabensat Fabens 7 p.m.
RiversideClintat Clint 7 p.m.
Hobbs Parklandat Parkland 7 p.m.
AnthonyCathedralat Canutillo 7 p.m.
Gadsden Mayfield at Field of Dreams 7 p.m.
CentennialRio Ranchoat Rio Rancho 7 p.m.
Las CrucesRR Clevelandat RR Cleveland 7 p.m.
GoddardSanta Teresaat Santa Teresa 7 p.m.
El Dorado 59Montwood 29Final (Thursday)
Andress 55Jefferson 0Final (Thursday)
Burges 0 Canutillo 49Final (Thursday)
Organ Mountain 21St. Pius X 28Final (Thursday)
Article Topic Follows: Sports

Jump to comments ↓

Author Profile Photo

Adrian Ochoa

Adrian Ochoa is ABC-7’s Sports Director.

Related Articles

BE PART OF THE CONVERSATION

KVIA ABC 7 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.