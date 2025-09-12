Borderland Blitz: Week 3 Schedule & Scores
|Lubbock Monterey
|Franklin
|at Franklin 6 p.m.
|Coronado
|Arlington Oakridge
|at Oakridge 6 p.m.-
|Liberty Hill
|Eastlake
|at Andrews 4 p.m.
|Odessa
|Eastwood
|at Eastwood 7 p.m.
|Pebble Hills
|Americas
|at SAC 1 7:30 p.m.
|Bel Air
|Socorro
|at SAC 2 6:30 p.m.
|Del Valle
|El Paso
|at El Paso 7 p.m.
|Horizon
|Chapin
|at Irvin 7 p.m.
|San Elizario
|Ysleta
|at Ysleta 7 p.m.
|Mountain View
|Austin
|at Austin 7 p.m.
|Bowie
|Fabens
|at Fabens 7 p.m.
|Riverside
|Clint
|at Clint 7 p.m.
|Hobbs
|Parkland
|at Parkland 7 p.m.
|Anthony
|Cathedral
|at Canutillo 7 p.m.
|Gadsden
|Mayfield
|at Field of Dreams 7 p.m.
|Centennial
|Rio Rancho
|at Rio Rancho 7 p.m.
|Las Cruces
|RR Cleveland
|at RR Cleveland 7 p.m.
|Goddard
|Santa Teresa
|at Santa Teresa 7 p.m.
|El Dorado 59
|Montwood 29
|Final (Thursday)
|Andress 55
|Jefferson 0
|Final (Thursday)
|Burges 0
|Canutillo 49
|Final (Thursday)
|Organ Mountain 21
|St. Pius X 28
|Final (Thursday)