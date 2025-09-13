Skip to Content
HALFTIME: NMSU trails to LA Tech, 27-14

RUSTON, Louisiana (KVIA) -- The NMSU Aggies kick off conference play against the Louisiana Tech Bulldogs at Joe Aillet Stadium.

1Q:

J. Hoyet FG GOOD.

Jalen Mickens secures a 40-yard TD pass from Blake Baker, D. Henderson FG GOOD, 10-0 LA TECH.

2Q:

Andrew Burnette 14-yard TD run, 17-0 LA TECH.

Marlion Jackson hauls one in from QB Trey Kukuk, 24-0 LA TECH.

Brodrick Malone secures TD, 24-7 LA TECH.

Glynn Johnson III 45-yard TD pass, Ryan Hawk FG GOOD, 24-14 LA TECH.

