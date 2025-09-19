Skip to Content
Borderland Blitz: Week 4 Schedule & Scores

Published 4:02 PM
EastwoodEl Doradoat SAC 2 6:30 p.m.
MidlandMontwoodat SAC 1 7:30 p.m.
ParklandCoronadoat Coronado 7 p.m.
Pebble HillsRio Rancho Clevelandat Rio Rancho 7 p.m.
CanutilloDel Valleat Del Valle 7 p.m.
ChapinAndressat Andress 7 p.m.
Hanks Horizonat Horizon 7 p.m.
JeffersonBurgesat Burges 7 p.m.
Big SpringBel Airat Bel Air 7 p.m.
ClintBowieat Bowie 7 p.m.
YsletaMountain Viewat Mountain View 7 p.m.
FabensSan Elizarioat San Elizario 7 p.m.
IrvinRiversideat Riverside 7 p.m.
Van Horn Anthony at Anthony 7 p.m.
HobbsLas Crucesat Field of Dreams 7 p.m.
Centennial Carlsbadat Carlsbad 7 p.m.
Organ MountainAlamogordoat Alamogordo 7 p.m.
Artesia Gadsdenat Gadsden 7 p.m.
Americas 20Franklin 73Final (Thursday)
Rio Rancho 28Eastlake 51Final (Thursday)
Cathedral 0Socorro 55Final (Thursday)
Santa Teresa 22Mayfield 43Final (Thursday)
Adrian Ochoa

Adrian Ochoa is ABC-7’s Sports Director.

