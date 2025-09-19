Borderland Blitz: Week 4 Schedule & Scores
|Eastwood
|El Dorado
|at SAC 2 6:30 p.m.
|Midland
|Montwood
|at SAC 1 7:30 p.m.
|Parkland
|Coronado
|at Coronado 7 p.m.
|Pebble Hills
|Rio Rancho Cleveland
|at Rio Rancho 7 p.m.
|Canutillo
|Del Valle
|at Del Valle 7 p.m.
|Chapin
|Andress
|at Andress 7 p.m.
|Hanks
|Horizon
|at Horizon 7 p.m.
|Jefferson
|Burges
|at Burges 7 p.m.
|Big Spring
|Bel Air
|at Bel Air 7 p.m.
|Clint
|Bowie
|at Bowie 7 p.m.
|Ysleta
|Mountain View
|at Mountain View 7 p.m.
|Fabens
|San Elizario
|at San Elizario 7 p.m.
|Irvin
|Riverside
|at Riverside 7 p.m.
|Van Horn
|Anthony
|at Anthony 7 p.m.
|Hobbs
|Las Cruces
|at Field of Dreams 7 p.m.
|Centennial
|Carlsbad
|at Carlsbad 7 p.m.
|Organ Mountain
|Alamogordo
|at Alamogordo 7 p.m.
|Artesia
|Gadsden
|at Gadsden 7 p.m.
|Americas 20
|Franklin 73
|Final (Thursday)
|Rio Rancho 28
|Eastlake 51
|Final (Thursday)
|Cathedral 0
|Socorro 55
|Final (Thursday)
|Santa Teresa 22
|Mayfield 43
|Final (Thursday)