Borderland Blitz: Week 5 Schedule & Scores
|Andress
|Hanks
|at Hanks 7 p.m.
|Burges
|Chapin
|at Austin 7 p.m.
|Del Valle
|Jefferson
|at Jefferson 7 p.m.
|El Paso
|Canutillo
|at Canutillo 7 p.m.
|Montwood
|Eastlake
|at SAC 1 7:30 p.m.
|Parkland
|Americas
|at SAC 2 6:30 p.m.
|El Dorado
|Bel Air
|at Bel Air 7 p.m.
|Austin
|Ysleta
|at Ysleta 7 p.m.
|Mountain View
|Fabens
|at Fabens 7 p.m.
|Bowie
|Irvin
|at Irvin 7 p.m.
|San Elizario
|Clint
|at Clint 7 p.m.
|Alpine
|Anthony
|at Anthony 6 p.m.
|Organ Mountain
|Las Cruces
|at Field of Dreams 6 p.m.
|Mayfield
|Deming
|at Deming 7 p.m.
|Gadsden
|Goddard
|at Goddard 7 p.m.
|Roswell
|Santa Teresa
|at Santa Teresa 7 p.m.
|Manzano
|Chaparral
|at Chaparral 7 p.m.
|Coronado 7
|Franklin 59
|Final (Thursday)
|Eastwood 49
|Socorro 13
|Final (Thursday)