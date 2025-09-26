Skip to Content
Borderland Blitz: Week 5 Schedule & Scores

Published 3:50 PM
AndressHanksat Hanks 7 p.m.
Burges Chapin at Austin 7 p.m.
Del ValleJeffersonat Jefferson 7 p.m.
El PasoCanutillo at Canutillo 7 p.m.
MontwoodEastlake at SAC 1 7:30 p.m.
ParklandAmericasat SAC 2 6:30 p.m.
El Dorado Bel Airat Bel Air 7 p.m.
AustinYsletaat Ysleta 7 p.m.
Mountain ViewFabensat Fabens 7 p.m.
Bowie Irvinat Irvin 7 p.m.
San ElizarioClintat Clint 7 p.m.
AlpineAnthonyat Anthony 6 p.m.
Organ MountainLas Crucesat Field of Dreams 6 p.m.
Mayfield Demingat Deming 7 p.m.
GadsdenGoddardat Goddard 7 p.m.
RoswellSanta Teresa at Santa Teresa 7 p.m.
Manzano Chaparralat Chaparral 7 p.m.
Coronado 7Franklin 59Final (Thursday)
Eastwood 49Socorro 13Final (Thursday)
