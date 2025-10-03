Borderland Blitz: Week 6 Schedule & Scores
|El Dorado
|Americas
|at SAC 2 6:30 p.m.
|Bel Air
|Parkland
|at Parkland 7 p.m.
|Eastlake
|Eastwood
|at Eastwood 7 p.m.
|Pebble Hills
|Coronado
|at Coronado 7:30 p.m.
|Franklin
|Montwood
|at SAC 1 7:30 p.m.
|Chapin
|Del Valle
|at Del Valle 7 p.m.
|Horizon
|Andress
|at Andress 7 p.m.
|Jefferson
|El Paso
|at El Paso 7 p.m.
|Hanks
|Burges
|at Burges 7 p.m.
|Fabens
|Austin
|at Austin 7 p.m.
|Irvin
|San Elizario
|at San Elizario 7 p.m.
|Clint
|Mountain View
|at Mountain View 7 p.m.
|Tornillo
|Cathedral
|at Canutillo HS 7 p.m.
|Las Cruces
|Clovis
|at Clovis 7 p.m.
|Lovington
|Mayfield
|at Field of Dreams 7 p.m.
|Roswell
|Gadsden
|at Gadsden 7 p.m.
|Valencia
|Chaparral
|at Chaparral 7 p.m.
|Santa Teresa
|Artesia
|at Artesia 7 p.m.
|Riverside 57
|Bowie 13
|Final (Thursday)
|Alamogordo 32
|Centennial 42
|Final (Thursday)
|Anthony 0
|Odessa Compass 41
|Final (Thursday)