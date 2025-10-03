Skip to Content
Borderland Blitz: Week 6 Schedule & Scores

Published 3:49 PM
El DoradoAmericasat SAC 2 6:30 p.m.
Bel AirParklandat Parkland 7 p.m.
EastlakeEastwoodat Eastwood 7 p.m.
Pebble Hills Coronado at Coronado 7:30 p.m.
Franklin Montwoodat SAC 1 7:30 p.m.
ChapinDel Valleat Del Valle 7 p.m.
Horizon Andressat Andress 7 p.m.
JeffersonEl Pasoat El Paso 7 p.m.
HanksBurgesat Burges 7 p.m.
FabensAustin at Austin 7 p.m.
IrvinSan Elizarioat San Elizario 7 p.m.
ClintMountain Viewat Mountain View 7 p.m.
Tornillo Cathedralat Canutillo HS 7 p.m.
Las CrucesClovisat Clovis 7 p.m.
Lovington Mayfieldat Field of Dreams 7 p.m.
RoswellGadsden at Gadsden 7 p.m.
ValenciaChaparralat Chaparral 7 p.m.
Santa TeresaArtesiaat Artesia 7 p.m.
Riverside 57Bowie 13Final (Thursday)
Alamogordo 32Centennial 42Final (Thursday)
Anthony 0Odessa Compass 41Final (Thursday)
