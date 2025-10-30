Skip to Content
Thursday High School Football: Scores & highlights

Riverside 50Ysleta 61Final
Montwood 27Eastwood 54Final
Americas 47El Dorado 68Final
Parkland 49Bel Air 33Final
Burges 19Del Valle 65Final
Coronado 42Socorro 28Final
Adrian Ochoa

Adrian Ochoa is ABC-7’s Sports Director.

