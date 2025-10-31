Skip to Content
Borderland Blitz: Week 10 Schedule & Scores

Published 3:50 PM
Pebble HillsEastlakeat SAC 1 7:30 p.m.
AndressEl Pasoat El Paso 7 p.m.
HorizonCanutillo at Canutillo 7 p.m.
Hanks Jeffersonat Jefferson 7 p.m.
BowieAustinat Austin 7 p.m.
San ElizarioMountain Viewat Mountain View 7 p.m.
IrvinFabensat Fabens 7 p.m.
Cathedral NMMIat NMMI
CentennialLas Cruces at Field of Dreams 7 p.m.
MayfieldArtesiaat Artesia
Deming Gadsdenat Gadsden 7 p.m.
Santa TeresaLovingtonat Lovington 7 p.m.
PortalesChaparral at Chaparral 7 p.m.
Montwood 27Eastwood 54Final (Thursday)
Coronado 42Socorro 29 Final (Thursday)
Americas 47El Dorado 68Final (Thursday)
Parkland 49Bel Air 33Final (Thursday)
Burges 19Del Valle 65Final (Thursday)
Riverside 50Ysleta 61Final (Thursday)
Adrian Ochoa

Adrian Ochoa is ABC-7's Sports Director.

