Borderland Blitz: Week 10 Schedule & Scores
|Pebble Hills
|Eastlake
|at SAC 1 7:30 p.m.
|Andress
|El Paso
|at El Paso 7 p.m.
|Horizon
|Canutillo
|at Canutillo 7 p.m.
|Hanks
|Jefferson
|at Jefferson 7 p.m.
|Bowie
|Austin
|at Austin 7 p.m.
|San Elizario
|Mountain View
|at Mountain View 7 p.m.
|Irvin
|Fabens
|at Fabens 7 p.m.
|Cathedral
|NMMI
|at NMMI
|Centennial
|Las Cruces
|at Field of Dreams 7 p.m.
|Mayfield
|Artesia
|at Artesia
|Deming
|Gadsden
|at Gadsden 7 p.m.
|Santa Teresa
|Lovington
|at Lovington 7 p.m.
|Portales
|Chaparral
|at Chaparral 7 p.m.
|Montwood 27
|Eastwood 54
|Final (Thursday)
|Coronado 42
|Socorro 29
|Final (Thursday)
|Americas 47
|El Dorado 68
|Final (Thursday)
|Parkland 49
|Bel Air 33
|Final (Thursday)
|Burges 19
|Del Valle 65
|Final (Thursday)
|Riverside 50
|Ysleta 61
|Final (Thursday)