Borderland Blitz: Week 11 Schedule & Scores

Published 3:46 PM
Chapin Hanksat Hanks 7 p.m.
Canutillo Andressat Andress 7 p.m.
El Paso Burgesat Burges 7 p.m.
JeffersonHorizonat Horizon 7 p.m.
Bel AirAmericasat SAC 1 7:30 p.m.
Ysleta Bowieat Bowie 7 p.m.
Austin San Elizarioat San Elizario 7 p.m.
Fabens Riversideat Riverside 7 p.m.
ClintIrvinat Irvin 7 p.m.
Crane Anthonyat Anthony 6 p.m.
CapitalGadsdenat Gadsden 7 p.m.
MayfieldHighlandat Highland 7 p.m.
Franklin 28Pebble Hills 15Final (Thursday)
Eastlake 55Coronado 44Final (Thursday)
Socorro 49Montwood 56Final (Thursday)
El Dorado 59Parkland 21Final (Thursday)
