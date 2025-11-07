Borderland Blitz: Week 11 Schedule & Scores
|Chapin
|Hanks
|at Hanks 7 p.m.
|Canutillo
|Andress
|at Andress 7 p.m.
|El Paso
|Burges
|at Burges 7 p.m.
|Jefferson
|Horizon
|at Horizon 7 p.m.
|Bel Air
|Americas
|at SAC 1 7:30 p.m.
|Ysleta
|Bowie
|at Bowie 7 p.m.
|Austin
|San Elizario
|at San Elizario 7 p.m.
|Fabens
|Riverside
|at Riverside 7 p.m.
|Clint
|Irvin
|at Irvin 7 p.m.
|Crane
|Anthony
|at Anthony 6 p.m.
|Capital
|Gadsden
|at Gadsden 7 p.m.
|Mayfield
|Highland
|at Highland 7 p.m.
|Franklin 28
|Pebble Hills 15
|Final (Thursday)
|Eastlake 55
|Coronado 44
|Final (Thursday)
|Socorro 49
|Montwood 56
|Final (Thursday)
|El Dorado 59
|Parkland 21
|Final (Thursday)