Borderland Blitz Week 12: Playoff schedule & scores

Published 6:09 PM
Frenship Eastwoodat Eastwood 6 p.m.
Franklin Midland LegacyMidland, TX
EastlakeOdessa PermianOdessa, TX
AmarilloEl Doradoat SAC 2 6:30 p.m.
Lubbock MontereyAmericasat SAC 1 6 p.m.
ParklandAmarillo Tascosaat Amarillo
Wichita Falls MemorialAndressat Andress 5:30 p.m.
ChapinAbilene Cooperat Abilene
Riverside DumasFriday
AustinCanyon RandallFriday
AnthonyWallFriday
Los LunasLas Crucesat Field of Dreams (Las Cruces)
MoriartyChaparralat Chaparral
Lubbock Cooper 45Del Valle 42Final (Thursday)
Pebble Hills 14San Angelo Central 24Final (Thursday)
Bel Air 25Abilene 84Final (Thursday)
Hanks 7Amarillo Palo Duro 56Final (Thursday)
Ysleta 13Canyon 66Final (Thursday)
Irvin 0West Plains 85Final (Thursday)
Adrian Ochoa

Adrian Ochoa is ABC-7’s Sports Director.

