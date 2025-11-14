Borderland Blitz Week 12: Playoff schedule & scores
|Frenship
|Eastwood
|at Eastwood 6 p.m.
|Franklin
|Midland Legacy
|Midland, TX
|Eastlake
|Odessa Permian
|Odessa, TX
|Amarillo
|El Dorado
|at SAC 2 6:30 p.m.
|Lubbock Monterey
|Americas
|at SAC 1 6 p.m.
|Parkland
|Amarillo Tascosa
|at Amarillo
|Wichita Falls Memorial
|Andress
|at Andress 5:30 p.m.
|Chapin
|Abilene Cooper
|at Abilene
|Riverside
|Dumas
|Friday
|Austin
|Canyon Randall
|Friday
|Anthony
|Wall
|Friday
|Los Lunas
|Las Cruces
|at Field of Dreams (Las Cruces)
|Moriarty
|Chaparral
|at Chaparral
|Lubbock Cooper 45
|Del Valle 42
|Final (Thursday)
|Pebble Hills 14
|San Angelo Central 24
|Final (Thursday)
|Bel Air 25
|Abilene 84
|Final (Thursday)
|Hanks 7
|Amarillo Palo Duro 56
|Final (Thursday)
|Ysleta 13
|Canyon 66
|Final (Thursday)
|Irvin 0
|West Plains 85
|Final (Thursday)