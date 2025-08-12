Skip to Content
Chihuahuas Announce 2026 Home Schedule

August 12, 2026
EL PASO - August 12, 2026 - The Chihuahuas released their 2026 home schedule Tuesday with Opening Day slated for Tuesday, April 7, when the Chihuahuas host the Albuquerque Isotopes (Colorado Rockies affiliate), in a six-game series through Sunday, April 12.

All home series will be played Tuesday through Sunday, with Mondays off, except for Friday, July 17-19, when the team faces the Sugar Land Space Cowboys (Houston Astros). The schedule features 75 home games across 13 series, including holiday-themed games for Mother’s Day, Father’s Day, Juneteenth, Independence Day, and Labor Day Weekend. April will feature 12 home games, May has 12, June has 13, while July has 12. August leads the way with 14, and the regular season wraps up with 12 games in September.

Following the opening series, April continues with a six-game set against the Reno Aces (Arizona Diamondbacks) from April 21-26. The Chihuahuas then welcome the Tacoma Rainiers (Seattle Mariners) from May 5-10, with Mother’s Day on Sunday, May 10. The Round Rock Express (Texas Rangers) come to town May 19-24, leading right into Memorial Day Weekend.

Summer kicks off with Sugar Land from June 2-7, followed by a visit from Reno, June 16-21, which includes a Juneteenth matchup on Friday, June 19, and a Father’s Day game on Sunday, June 21. The month closes with a homestand against the Sacramento River Cats (San Francisco Giants) from June 30-July 5, featuring an Independence Day celebration on Saturday, July 4.

The Chihuahuas will host the Space Cowboys July 17-19 before Albuquerque returns July 28-August 2. August also brings the Salt Lake Bees (Los Angeles Angels) from August 11 to 16 and the Round Rock Express from August 18 to 23.

The final stretch of the season begins with a Labor Day Weekend series against the Las Vegas Aviators (A’s) from September 1-6, and the regular season concludes with the Oklahoma City Comets (Los Angeles Dodgers) from September 15-20.

Season Seat Membership deposits are being accepted now. Memberships offer up to 50% savings over individual game prices and are available in 9-game, 18-game, 36-game, and full-season (75-game) packages. For more information, visit epchihuahuas.com or call (915) 533-BASE.

Game times and promotions will be announced at a later date.

2026 CHIHUAHUAS HOME SCHEDULE

DOWDATEOPPONENTAFFILIATE
TuesdayApril 7, 2026Albuquerque IsotopesColorado Rockies
WednesdayApril 8, 2026Albuquerque IsotopesColorado Rockies
ThursdayApril 9, 2026Albuquerque IsotopesColorado Rockies
FridayApril 10, 2026Albuquerque IsotopesColorado Rockies
SaturdayApril 11, 2026Albuquerque IsotopesColorado Rockies
SundayApril 12, 2026Albuquerque IsotopesColorado Rockies
TuesdayApril 21, 2026Reno AcesArizona Diamondbacks
WednesdayApril 22, 2026Reno AcesArizona Diamondbacks
ThursdayApril 23, 2026Reno AcesArizona Diamondbacks
FridayApril 24, 2026Reno AcesArizona Diamondbacks
SaturdayApril 25, 2026Reno AcesArizona Diamondbacks
SundayApril 26, 2026Reno AcesArizona Diamondbacks
TuesdayMay 5, 2026Tacoma RainiersSeattle Mariners
WednesdayMay 6, 2026Tacoma RainiersSeattle Mariners
ThursdayMay 7, 2026Tacoma RainiersSeattle Mariners
FridayMay 8, 2026Tacoma RainiersSeattle Mariners
SaturdayMay 9, 2026Tacoma RainiersSeattle Mariners
SundayMay 10, 2026Tacoma RainiersSeattle Mariners
TuesdayMay 19, 2026Round Rock ExpressTexas Rangers
WednesdayMay 20, 2026Round Rock ExpressTexas Rangers
ThursdayMay 21, 2026Round Rock ExpressTexas Rangers
FridayMay 22, 2026Round Rock ExpressTexas Rangers
SaturdayMay 23, 2026Round Rock ExpressTexas Rangers
SundayMay 24, 2026Round Rock ExpressTexas Rangers
TuesdayJune 2, 2026Sugar Land Space CowboysHouston Astros
WednesdayJune 3, 2026Sugar Land Space CowboysHouston Astros
ThursdayJune 4, 2026Sugar Land Space CowboysHouston Astros
FridayJune 5, 2026Sugar Land Space CowboysHouston Astros
SaturdayJune 6, 2026Sugar Land Space CowboysHouston Astros
SundayJune 7, 2026Sugar Land Space CowboysHouston Astros
TuesdayJune 16, 2026Reno AcesArizona Diamondbacks
WednesdayJune 17, 2026Reno AcesArizona Diamondbacks
ThursdayJune 18, 2026Reno AcesArizona Diamondbacks
FridayJune 19, 2026Reno AcesArizona Diamondbacks
SaturdayJune 20, 2026Reno AcesArizona Diamondbacks
SundayJune 21, 2026Reno AcesArizona Diamondbacks
TuesdayJune 30, 2026Sacramento River CatsSan Francisco Giants
WednesdayJuly 1, 2026Sacramento River CatsSan Francisco Giants
ThursdayJuly 2, 2026Sacramento River CatsSan Francisco Giants
FridayJuly 3, 2026Sacramento River CatsSan Francisco Giants
SaturdayJuly 4, 2026Sacramento River CatsSan Francisco Giants
SundayJuly 5, 2026Sacramento River CatsSan Francisco Giants
FridayJuly 17, 2026Sugar Land Space CowboysHouston Astros
SaturdayJuly 18, 2026Sugar Land Space CowboysHouston Astros
SundayJuly 19, 2026Sugar Land Space CowboysHouston Astros
TuesdayJuly 28, 2026Albuquerque IsotopesColorado Rockies
WednesdayJuly 29, 2026Albuquerque IsotopesColorado Rockies
ThursdayJuly 30, 2026Albuquerque IsotopesColorado Rockies
FridayJuly 31, 2026Albuquerque IsotopesColorado Rockies
SaturdayAugust 1, 2026Albuquerque IsotopesColorado Rockies
SundayAugust 2, 2026Albuquerque IsotopesColorado Rockies
TuesdayAugust 11, 2026Salt Lake BeesLos Angeles Angels
WednesdayAugust 12, 2026Salt Lake BeesLos Angeles Angels
ThursdayAugust 13, 2026Salt Lake BeesLos Angeles Angels
FridayAugust 14, 2026Salt Lake BeesLos Angeles Angels
SaturdayAugust 15, 2026Salt Lake BeesLos Angeles Angels
SundayAugust 16, 2026Salt Lake BeesLos Angeles Angels
TuesdayAugust 18, 2026Round Rock ExpressTexas Rangers
WednesdayAugust 19, 2026Round Rock ExpressTexas Rangers
ThursdayAugust 20, 2026Round Rock ExpressTexas Rangers
FridayAugust 21, 2026Round Rock ExpressTexas Rangers
SaturdayAugust 22, 2026Round Rock ExpressTexas Rangers
SundayAugust 23, 2026Round Rock ExpressTexas Rangers
TuesdaySeptember 1, 2026Las Vegas AviatorsA's
WednesdaySeptember 2, 2026Las Vegas AviatorsA's
ThursdaySeptember 3, 2026Las Vegas AviatorsA's
FridaySeptember 4, 2026Las Vegas AviatorsA's
SaturdaySeptember 5, 2026Las Vegas AviatorsA's
SundaySeptember 6, 2026Las Vegas AviatorsA's
TuesdaySeptember 15, 2026Oklahoma City CometsLos Angeles Dodgers
WednesdaySeptember 16, 2026Oklahoma City CometsLos Angeles Dodgers
ThursdaySeptember 17, 2026Oklahoma City CometsLos Angeles Dodgers
FridaySeptember 18, 2026Oklahoma City CometsLos Angeles Dodgers
SaturdaySeptember 19, 2026Oklahoma City CometsLos Angeles Dodgers
SundaySeptember 20, 2026Oklahoma City CometsLos Angeles Dodgers
OPPONENTSDAY OF THE WEEKMONTH
Albuquerque12Tuesday12April12
Las Vegas6Wednesday12May12
Oklahoma City6Thursday12June13
Reno12Friday13July12
Round Rock12Saturday13August14
Sacramento6Sunday13September12
Salt Lake6    
Sugar Land9  
Tacoma6      

Dates and affiliates are current as of August 12, 2025. Dates and opponents are subject to change without notice.

ABOUT THE EL PASO CHIHUAHUAS
The El Paso Chihuahuas are the Triple-A affiliate of the San Diego Padres. The Chihuahuas provide family, fun entertainment and are committed to providing the highest quality and most memorable entertainment. The Chihuahuas want guests to leave with memories that will last a lifetime. For more information on the El Paso Chihuahuas, please visit EPChihauhuas.com.

