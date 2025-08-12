Chihuahuas Announce 2026 Home Schedule
EL PASO - August 12, 2026 - The Chihuahuas released their 2026 home schedule Tuesday with Opening Day slated for Tuesday, April 7, when the Chihuahuas host the Albuquerque Isotopes (Colorado Rockies affiliate), in a six-game series through Sunday, April 12.
All home series will be played Tuesday through Sunday, with Mondays off, except for Friday, July 17-19, when the team faces the Sugar Land Space Cowboys (Houston Astros). The schedule features 75 home games across 13 series, including holiday-themed games for Mother’s Day, Father’s Day, Juneteenth, Independence Day, and Labor Day Weekend. April will feature 12 home games, May has 12, June has 13, while July has 12. August leads the way with 14, and the regular season wraps up with 12 games in September.
Following the opening series, April continues with a six-game set against the Reno Aces (Arizona Diamondbacks) from April 21-26. The Chihuahuas then welcome the Tacoma Rainiers (Seattle Mariners) from May 5-10, with Mother’s Day on Sunday, May 10. The Round Rock Express (Texas Rangers) come to town May 19-24, leading right into Memorial Day Weekend.
Summer kicks off with Sugar Land from June 2-7, followed by a visit from Reno, June 16-21, which includes a Juneteenth matchup on Friday, June 19, and a Father’s Day game on Sunday, June 21. The month closes with a homestand against the Sacramento River Cats (San Francisco Giants) from June 30-July 5, featuring an Independence Day celebration on Saturday, July 4.
The Chihuahuas will host the Space Cowboys July 17-19 before Albuquerque returns July 28-August 2. August also brings the Salt Lake Bees (Los Angeles Angels) from August 11 to 16 and the Round Rock Express from August 18 to 23.
The final stretch of the season begins with a Labor Day Weekend series against the Las Vegas Aviators (A’s) from September 1-6, and the regular season concludes with the Oklahoma City Comets (Los Angeles Dodgers) from September 15-20.
Season Seat Membership deposits are being accepted now. Memberships offer up to 50% savings over individual game prices and are available in 9-game, 18-game, 36-game, and full-season (75-game) packages. For more information, visit epchihuahuas.com or call (915) 533-BASE.
Game times and promotions will be announced at a later date.
2026 CHIHUAHUAS HOME SCHEDULE
|DOW
|DATE
|OPPONENT
|AFFILIATE
|Tuesday
|April 7, 2026
|Albuquerque Isotopes
|Colorado Rockies
|Wednesday
|April 8, 2026
|Albuquerque Isotopes
|Colorado Rockies
|Thursday
|April 9, 2026
|Albuquerque Isotopes
|Colorado Rockies
|Friday
|April 10, 2026
|Albuquerque Isotopes
|Colorado Rockies
|Saturday
|April 11, 2026
|Albuquerque Isotopes
|Colorado Rockies
|Sunday
|April 12, 2026
|Albuquerque Isotopes
|Colorado Rockies
|Tuesday
|April 21, 2026
|Reno Aces
|Arizona Diamondbacks
|Wednesday
|April 22, 2026
|Reno Aces
|Arizona Diamondbacks
|Thursday
|April 23, 2026
|Reno Aces
|Arizona Diamondbacks
|Friday
|April 24, 2026
|Reno Aces
|Arizona Diamondbacks
|Saturday
|April 25, 2026
|Reno Aces
|Arizona Diamondbacks
|Sunday
|April 26, 2026
|Reno Aces
|Arizona Diamondbacks
|Tuesday
|May 5, 2026
|Tacoma Rainiers
|Seattle Mariners
|Wednesday
|May 6, 2026
|Tacoma Rainiers
|Seattle Mariners
|Thursday
|May 7, 2026
|Tacoma Rainiers
|Seattle Mariners
|Friday
|May 8, 2026
|Tacoma Rainiers
|Seattle Mariners
|Saturday
|May 9, 2026
|Tacoma Rainiers
|Seattle Mariners
|Sunday
|May 10, 2026
|Tacoma Rainiers
|Seattle Mariners
|Tuesday
|May 19, 2026
|Round Rock Express
|Texas Rangers
|Wednesday
|May 20, 2026
|Round Rock Express
|Texas Rangers
|Thursday
|May 21, 2026
|Round Rock Express
|Texas Rangers
|Friday
|May 22, 2026
|Round Rock Express
|Texas Rangers
|Saturday
|May 23, 2026
|Round Rock Express
|Texas Rangers
|Sunday
|May 24, 2026
|Round Rock Express
|Texas Rangers
|Tuesday
|June 2, 2026
|Sugar Land Space Cowboys
|Houston Astros
|Wednesday
|June 3, 2026
|Sugar Land Space Cowboys
|Houston Astros
|Thursday
|June 4, 2026
|Sugar Land Space Cowboys
|Houston Astros
|Friday
|June 5, 2026
|Sugar Land Space Cowboys
|Houston Astros
|Saturday
|June 6, 2026
|Sugar Land Space Cowboys
|Houston Astros
|Sunday
|June 7, 2026
|Sugar Land Space Cowboys
|Houston Astros
|Tuesday
|June 16, 2026
|Reno Aces
|Arizona Diamondbacks
|Wednesday
|June 17, 2026
|Reno Aces
|Arizona Diamondbacks
|Thursday
|June 18, 2026
|Reno Aces
|Arizona Diamondbacks
|Friday
|June 19, 2026
|Reno Aces
|Arizona Diamondbacks
|Saturday
|June 20, 2026
|Reno Aces
|Arizona Diamondbacks
|Sunday
|June 21, 2026
|Reno Aces
|Arizona Diamondbacks
|Tuesday
|June 30, 2026
|Sacramento River Cats
|San Francisco Giants
|Wednesday
|July 1, 2026
|Sacramento River Cats
|San Francisco Giants
|Thursday
|July 2, 2026
|Sacramento River Cats
|San Francisco Giants
|Friday
|July 3, 2026
|Sacramento River Cats
|San Francisco Giants
|Saturday
|July 4, 2026
|Sacramento River Cats
|San Francisco Giants
|Sunday
|July 5, 2026
|Sacramento River Cats
|San Francisco Giants
|Friday
|July 17, 2026
|Sugar Land Space Cowboys
|Houston Astros
|Saturday
|July 18, 2026
|Sugar Land Space Cowboys
|Houston Astros
|Sunday
|July 19, 2026
|Sugar Land Space Cowboys
|Houston Astros
|Tuesday
|July 28, 2026
|Albuquerque Isotopes
|Colorado Rockies
|Wednesday
|July 29, 2026
|Albuquerque Isotopes
|Colorado Rockies
|Thursday
|July 30, 2026
|Albuquerque Isotopes
|Colorado Rockies
|Friday
|July 31, 2026
|Albuquerque Isotopes
|Colorado Rockies
|Saturday
|August 1, 2026
|Albuquerque Isotopes
|Colorado Rockies
|Sunday
|August 2, 2026
|Albuquerque Isotopes
|Colorado Rockies
|Tuesday
|August 11, 2026
|Salt Lake Bees
|Los Angeles Angels
|Wednesday
|August 12, 2026
|Salt Lake Bees
|Los Angeles Angels
|Thursday
|August 13, 2026
|Salt Lake Bees
|Los Angeles Angels
|Friday
|August 14, 2026
|Salt Lake Bees
|Los Angeles Angels
|Saturday
|August 15, 2026
|Salt Lake Bees
|Los Angeles Angels
|Sunday
|August 16, 2026
|Salt Lake Bees
|Los Angeles Angels
|Tuesday
|August 18, 2026
|Round Rock Express
|Texas Rangers
|Wednesday
|August 19, 2026
|Round Rock Express
|Texas Rangers
|Thursday
|August 20, 2026
|Round Rock Express
|Texas Rangers
|Friday
|August 21, 2026
|Round Rock Express
|Texas Rangers
|Saturday
|August 22, 2026
|Round Rock Express
|Texas Rangers
|Sunday
|August 23, 2026
|Round Rock Express
|Texas Rangers
|Tuesday
|September 1, 2026
|Las Vegas Aviators
|A's
|Wednesday
|September 2, 2026
|Las Vegas Aviators
|A's
|Thursday
|September 3, 2026
|Las Vegas Aviators
|A's
|Friday
|September 4, 2026
|Las Vegas Aviators
|A's
|Saturday
|September 5, 2026
|Las Vegas Aviators
|A's
|Sunday
|September 6, 2026
|Las Vegas Aviators
|A's
|Tuesday
|September 15, 2026
|Oklahoma City Comets
|Los Angeles Dodgers
|Wednesday
|September 16, 2026
|Oklahoma City Comets
|Los Angeles Dodgers
|Thursday
|September 17, 2026
|Oklahoma City Comets
|Los Angeles Dodgers
|Friday
|September 18, 2026
|Oklahoma City Comets
|Los Angeles Dodgers
|Saturday
|September 19, 2026
|Oklahoma City Comets
|Los Angeles Dodgers
|Sunday
|September 20, 2026
|Oklahoma City Comets
|Los Angeles Dodgers
|OPPONENTS
|DAY OF THE WEEK
|MONTH
|Albuquerque
|12
|Tuesday
|12
|April
|12
|Las Vegas
|6
|Wednesday
|12
|May
|12
|Oklahoma City
|6
|Thursday
|12
|June
|13
|Reno
|12
|Friday
|13
|July
|12
|Round Rock
|12
|Saturday
|13
|August
|14
|Sacramento
|6
|Sunday
|13
|September
|12
|Salt Lake
|6
|Sugar Land
|9
|Tacoma
|6
Dates and affiliates are current as of August 12, 2025. Dates and opponents are subject to change without notice.
ABOUT THE EL PASO CHIHUAHUAS
The El Paso Chihuahuas are the Triple-A affiliate of the San Diego Padres. The Chihuahuas provide family, fun entertainment and are committed to providing the highest quality and most memorable entertainment. The Chihuahuas want guests to leave with memories that will last a lifetime. For more information on the El Paso Chihuahuas, please visit EPChihauhuas.com.
