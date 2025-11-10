City officials discuss warehouse growth
EL PASO, Texas (KVIA) -- City of El Paso officials say warehouse development continues to expand, particularly on the East Side, driven by border trade and manufacturing.
Roberto Tinajero, Director of International Bridges, and Karina Brasgala, Director of International and Economic Development, joined ABC-7’s noon newscast to discuss El Paso’s continued growth and expanding warehouse development.
El Paso’s location as a major border city continues to make it a key hub for trade, manufacturing, and economic growth.