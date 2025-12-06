2026 World Cup schedule: See where, when and who your team plays
By Kyle Feldscher, Patrick Sung, Ben Church, CNN
(CNN) — The 2026 FIFA World Cup draw was an entertaining, colorful and, at times, somewhat baffling ceremony. But when the dust settled, soccer fans knew which group their country would play in for the opening stages of the tournament.
Now, FIFA has released the full schedule of games, so supporters know where their national teams are heading on particular days and what time they will play.
Scroll down to find out when, where and who your country plays. All times are listed in Eastern Time.
Note: The real venue names will be changed to reflect host city names during the tournament.
United States (Group D)
- 9 p.m. June 12 vs. Paraguay in Los Angeles
- 3 p.m. June 19 vs. Australia in Seattle
- 10 p.m. June 25 vs. Playoff Qualifier in Los Angeles
Mexico (Group A)
- 3 p.m. June 11 vs. South Africa in Mexico City
- 9 p.m. June 18 vs. South Korea in Guadalajara
- 9 p.m. June 24 vs. Playoff Qualifier in Mexico City
South Africa (Group A)
- 3 p.m. June 11 vs. Mexico in Mexico City
- Noon June 18 vs. Playoff Qualifier in Atlanta
- 9 p.m. vs. South Korea in Monterrey
South Korea (Group A)
- 10 p.m. June 11 vs. Playoff Qualifier in Guadalajara
- 9 p.m. June 18 vs. Mexico in Guadalajara
- 9 p.m. June 24 vs. South Africa in Monterrey
Denmark/North Macedonia/Czech Republic/Ireland (playoff qualifier for Group A)
- 10 p.m. vs. South Korea in Guadalajara
- Noon June 18 vs. South Africa in Atlanta
- 9 p.m. June 24 vs. Mexico in Mexico City
Canada (Group B)
- 3 p.m. June 12 vs. Playoff Qualifier in Toronto
- 6 p.m. June 18 vs. Qatar in Vancouver
- 3 p.m. June 24 vs. Switzerland in Vancouver
Italy/Northern Ireland/Wales/Bosnia and Herzegovina (playoff qualifier for Group B)
- 3 p.m. June 12 vs. Canada in Toronto
- 3 p.m. June 18 vs. Switzerland
- 3 p.m. June 24 vs. Qatar in Seattle
Qatar (Group B)
- 3 p.m. June 13 vs. Switzerland in San Francisco Bay Area
- 6 p.m. June 18 vs. Canada in Vancouver
- 3 p.m. June 24 vs. Playoff Qualifier in Seattle
Switzerland (Group B)
- 3 p.m. June 13 vs. Qatar in San Francisco Bay Area
- 3 p.m. June 18 vs. Playoff Qualifier in Los Angeles
- 3 p.m. June 24 vs. Canada in Vancouver
Brazil (Group C)
- 6 p.m. June 13 vs. Morocco in New York/New Jersey
- 9 p.m. June 19 vs. Haiti in Philadelphia
- 6 p.m. June 24 vs. Scotland in Miami
Morocco (Group C)
- 6 p.m. June 13 vs. Brazil in New York/New Jersey
- 6 p.m. June 19 vs. Scotland in Boston
- 6 p.m. June 24 vs. Haiti in Atlanta
Haiti (Group C)
- 9 p.m. June 13 vs. Scotland in Boston
- 9 p.m. June 19 vs. Brazil in Philadelphia
- 6 p.m. June 24 vs. Morocco in Atlanta
Scotland (Group C)
- 9 p.m. June 13 vs. Haiti in Boston
- 6 p.m. June 19 vs. Morocco in Boston
- 6 p.m. June 24 vs. Brazil in Miami
Paraguay (Group D)
- 9 p.m. June 12 vs. USA in Los Angeles
- Midnight June 19 vs. Playoff Qualifier in San Francisco Bay Area
- 10 p.m. June 25 vs. Australia in the San Francisco Bay Area
Australia (Group D)
- Midnight June 13 vs. Playoff Qualifier in Vancouver
- 3 p.m. June 19 vs. USA in Seattle
- 10 p.m. June 25 vs. Paraguay in San Francisco Bay Area
Turkey, Romania, Slovakia, Kosovo (playoff qualifier for Group D)
- Midnight June 13 vs. Australia in Vancouver
- Midnight June 19 vs. Paraguay in the San Francisco Bay Area
- 10 p.m. June 25 vs. USA in Los Angeles
Germany (Group E)
- 1 p.m. June 14 vs. Curaçao in Houston
- 4 p.m. June 20 vs. Ivory Coast in Toronto
- 4 p.m. June 25 vs. Ecuador in New York/New Jersey
Curaçao (Group E)
- 1 p.m. June 14 vs. Germany in Houston
- 8 p.m. June 20 vs. Ecuador in Kansas City
- 4 p.m. June 25 vs. Ivory Coast in Philadelphia
Ivory Coast (Group E)
- 7 p.m. June 14 vs. Ecuador in Philadelphia
- 4 p.m. June 20 vs. Germany in Toronto
- 4 p.m. June 25 vs. Curaçao in Philadelphia
Ecuador (Group E)
- 7 p.m. June 14 vs. Ivory Coast in Philadelphia
- 8 p.m. June 20 vs. Curaçao in Kansas City
- 4 p.m. June 25 vs. Germany in New York/New Jersey
Netherlands (Group F)
- 4 p.m. June 14 vs. Japan in Dallas
- 1 p.m. June 20 vs. Playoff Qualifier in Houston
- 7 p.m. June 25 vs. Tunisia in Kansas City
Japan (Group F)
- 4 p.m. June 14 vs. Netherlands in Dallas
- Midnight June 20 vs. Tunisia in Monterrey
- 7 p.m. June 25 vs. Playoff Qualifier in Dallas
Ukraine/Sweden/Poland/Albania (playoff qualifier for Group F)
- 7 p.m. June 14 vs. Tunisia in Monterrey
- 1 p.m. June 20 vs. Netherlands in Houston
- 7 p.m. June 25 vs. Japan in Dallas
Tunisia (Group F)
- 10 p.m. June 14 vs. Playoff Qualifier in Monterrey
- Midnight June 20 vs. Japan in Monterrey
- 7 p.m. June 25 vs. Netherlands in Kansas City
Belgium (Group G)
- 3 p.m. June 15 vs. Egypt in Seattle
- 3 p.m. June 21 vs. Iran in Los Angeles
- 11 p.m. June 26 vs. New Zealand in Vancouver
Egypt (Group G)
- 3 p.m. June 15 vs. Belgium in Seattle
- 9 p.m. June 21 vs. New Zealand in Vancouver
- 11 p.m. June 26 vs. Iran in Seattle
Iran (Group G)
- 9 p.m. June 15 vs. New Zealand in Los Angeles
- 3 p.m. June 21 vs. Belgium in Los Angeles
- 11 p.m. June 26 vs. Egypt in Seattle
New Zealand (Group G)
- 9 p.m. June 15 vs. Iran in Los Angeles
- 9 p.m. June 21 vs. Egypt in Vancouver
- 11 p.m. June 26 vs. Belgium in Vancouver
Spain (Group H)
- Noon June 15 vs. Cabo Verde in Atlanta
- Noon June 21 vs. Saudi Arabia in Atlanta
- 8 p.m. June 26 vs. Uruguay in Guadalajara
Cape Verde (Group H)
- Noon June 15 vs. Spain in Atlanta
- 6 p.m. June 21 vs. Uruguay in Miami
- 8 p.m. June 26 vs. Saudi Arabia in Houston
Saudi Arabia (Group H)
- 6 p.m. June 15 vs. Uruguay in Miami
- Noon June 21 vs. Spain in Atlanta
- 8 p.m. June 26 vs. Cabo Verde in Houston
Uruguay (Group H)
- 6 p.m. June 15 vs. Saudi Arabia in Miami
- 6 p.m. June 21 vs. Cabo Verde in Miami
- 8 p.m. June 26 vs. Spain in Guadalajara
France (Group I)
- 3 p.m. June 16 vs. Senegal in New York/New Jersey
- 5 p.m. June 22 vs. Playoff Qualifier in Philadelphia
- 3 p.m. June 26 vs. Norway in Boston
Senegal (Group I)
- 3 p.m. June 16 vs. France in New York/New Jersey
- 8 p.m. June 22 vs. Norway in New York/New Jersey
- 3 p.m. vs. Playoff Qualifier in Toronto
Iraq/Bolivia/Suriname (playoff qualifier for Group I)
- 6 p.m. June 16 vs. Norway in Boston
- 5 p.m. June 22 vs. France in Philadelphia
- 3 p.m. June 26 vs. Senegal in Toronto
Norway (Group I)
- 6 p.m. vs. Playoff Qualifier in Boston
- 8 p.m. vs. Senegal in New York/New Jersey
- 3 p.m. vs. France in Boston
Argentina (Group J)
- 9 p.m. June 16 vs. Algeria in Kansas City
- 1 p.m. June 22 vs. Austria in Dallas
- 10 p.m. June 27 vs. Jordan in Dallas
Algeria (Group J)
- 9 p.m. June 16 vs. Argentina in Kansas City
- 11 p.m. June 22 vs. Jordan in the San Francisco Bay Area
- 10 p.m. June 27 vs. Austria in Kansas City
Austria (Group J)
- Midnight June 16 vs. Jordan in the San Francisco Bay Area
- 1 p.m. June 22 vs. Argentina in Dallas
- 10 p.m. June 27 vs. Algeria in Kansas City
Jordan (Group J)
- Midnight June 16 vs. Austria in the San Francisco Bay Area
- 11 p.m. June 22 vs. Algeria in the San Francisco Bay Area
- 10 p.m. June 27 vs. Argentina in Dallas
Portugal (Group K)
- 1 p.m. June 17 vs. Playoff Qualifier in Houston
- 1 p.m. June 23 vs. Uzbekistan in Houston
- 7:30 p.m. June 27 vs. Colombia in Miami
Democratic Republic of Congo/Jamaica/New Caledonia (playoff qualifier for Group K)
- 1 p.m. June 17 vs. Portugal in Houston
- 10 p.m. June 23 vs. Colombia in Guadalajara
- 7:30 p.m. June 27 vs. Uzbekistan in Atlanta
Uzbekistan (Group K)
- 10 p.m. June 17 vs. Colombia in Mexico City
- 1 p.m. June 23 vs. Portugal in Houston
- 7:30 p.m. vs. Playoff Qualifier in Atlanta
Colombia (Group K)
- 10 p.m. June 17 vs. Uzbekistan in Mexico City
- 10 p.m. June 23 vs. Playoff Qualifier in Guadalajara
- 7:30 p.m. on June 27 vs. Portugal in Miami
England (Group L)
- 4 p.m. June 17 vs. Croatia in Dallas
- 4 p.m. June 23 vs. Ghana in Boston
- 5 p.m. June 27 vs. Panama in New York/New Jersey
Croatia (Group L)
- 4 p.m. June 17 vs. England in Dallas
- 7 p.m. June 23 vs. Panama in Toronto
- 5 p.m. June 27 vs. Ghana in Philadelphia
Ghana (Group L)
- 7 p.m. June 17 vs. Panama in Toronto
- 4 p.m. June 23 vs. England in Boston
- 5 p.m. June 27 vs. Croatia in Philadelphia
Panama (Group L)
- 7 p.m. June 17 vs. Ghana in Toronto
- 7 p.m. June 23 vs. Croatia in Toronto
- 5 p.m. June 27 vs. England in New York/New Jersey
Knockout Rounds
- Round of 32: June 28-July 3
- Round of 16: July 4-July 7
- Quarterfinals: July 9-July 11 at Gillette Stadium in Foxborough, Massachusetts, SoFi Stadium in Inglewood, California, Hard Rock Stadium in Miami Gardens, Florida, and Arrowhead Stadium in Kansas City, Missouri.
- Semifinals: July 14-15 at AT&T Stadium in Arlington, Texas, and Mercedes-Benz Stadium in Atlanta
- Third-place match: July 18 at Hard Rock Stadium
- Final: July 19 at MetLife Stadium in East Rutherford, New Jersey
The-CNN-Wire
™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.