Local Focus

 ABC-7 at 4: Grand opening celebration of Battle Batting Cages

Published 11:09 AM

El Paso, TX (KVIA-TV)- Battle Batting Cages will hold a grand opening ceremony in west El Paso.

The facility offers:

  • Two state-of-the-art pitching machine cages (40mph & 60mph)
  • Three private training cages for team practices, lessons, and workouts
  • A full-service restaurant with crowd-pleasing favorites like hamburgers, wings, BBQ sausage bites, churros, brownies, cake pops, and macaroons
  • Two inflatable obstacle courses for children ages 3–11
  • A “Players Corner” for guests 12 and up, equipped with a pool table, ping pong, and darts

 Perfect for team gatherings, corporate events, and birthday celebrations, Battle Batting Cages offers all-inclusive party packages starting at just $175 for two hours.

Regular Business Hours:

  • Monday–Thursday: 4:00 p.m. – 10:00 p.m.
  • Friday: 4:00 p.m. – 11:00 p.m.
  • Saturday: 10:00 a.m. – 11:00 p.m.
  • Sunday: 11:00 a.m. – 8:00 p.m.

Grand Opening celebration of Battle Batting Cages:

 When: Saturday, August 9, 2025

Time: 11:00 a.m. – 2:00 p.m.

Where: Battle Batting Cages

6910 N. Mesa, Suite B, El Paso, TX

Ribbon Cutting Ceremony Featuring (Invited Guests):

  • County Judge Ricardo Samaniego
  • Hall of Famer, Wayne Thornton
  • Judge Selena Solis
  • Judge Eunice Reyes
  • El Paso County Clerk Delia Briones
  • Mariachis!  Ribbon Cutting!  Food!  Fun!
Nichole Gomez

Nichole Gomez is the producer and host of ABC-7 at 4.

