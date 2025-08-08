ABC-7 at 4: Grand opening celebration of Battle Batting Cages
El Paso, TX (KVIA-TV)- Battle Batting Cages will hold a grand opening ceremony in west El Paso.
The facility offers:
- Two state-of-the-art pitching machine cages (40mph & 60mph)
- Three private training cages for team practices, lessons, and workouts
- A full-service restaurant with crowd-pleasing favorites like hamburgers, wings, BBQ sausage bites, churros, brownies, cake pops, and macaroons
- Two inflatable obstacle courses for children ages 3–11
- A “Players Corner” for guests 12 and up, equipped with a pool table, ping pong, and darts
Perfect for team gatherings, corporate events, and birthday celebrations, Battle Batting Cages offers all-inclusive party packages starting at just $175 for two hours.
Regular Business Hours:
- Monday–Thursday: 4:00 p.m. – 10:00 p.m.
- Friday: 4:00 p.m. – 11:00 p.m.
- Saturday: 10:00 a.m. – 11:00 p.m.
- Sunday: 11:00 a.m. – 8:00 p.m.
Grand Opening celebration of Battle Batting Cages:
When: Saturday, August 9, 2025
Time: 11:00 a.m. – 2:00 p.m.
Where: Battle Batting Cages
6910 N. Mesa, Suite B, El Paso, TX
Ribbon Cutting Ceremony Featuring (Invited Guests):
- County Judge Ricardo Samaniego
- Hall of Famer, Wayne Thornton
- Judge Selena Solis
- Judge Eunice Reyes
- El Paso County Clerk Delia Briones
- Mariachis! Ribbon Cutting! Food! Fun!