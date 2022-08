Coprotagonistas, amigos y fans de ‘Grease’ rinden homenaje a Olivia Newton-John

1 de 9 | Las imágenes más memorables de “Grease”: Olivia Newton-John y John Travolta interpretaron a los protagonistas, Sandy y Danny, en “Grease”, película estrenada en 1978. (Crédito: Paramount Pictures) → 2 de 9 | Travolta había actuado en “Grease” en Broadway. La versión cinematográfica de 1978, que siguió a “Saturday Fever Night”, lo convirtió en una de las estrellas más importantes de Hollywood. (Crédito: Paramount Pictures) 3 de 9 | Olivia Newton-John fue una de las principales vocalistas de los años 70, y “Grease” fue su debut en el cine estadounidense. Su carrera cinematográfica no ascendió demasiado, pero siguió siendo una cantante popular. (Crédito: Paramount Pictures) 4 de 9 | Stockard Channing ha ido y venido entre el cine, la televisión y el escenario desde que interpretó a Rizzo en la película de 1978. Entre sus créditos: las obras de teatro de John Guare “The House of Blue Leaves” y “Six Degrees of Separation”; la versión cinematográfica de “Six Degrees”; y las series de televisión “The West Wing” y “The Good Wife”. (Crédito: Paramount Pictures) 5 de 9 | Jeff Conaway era un veterano de “Grease” de Broadway cuando interpretó a Kenickie en la versión cinematográfica. Después de la película, interpretó a Bobby en “Taxi”, pero aunque también apareció en “The Bold and the Beautiful” y “Babylon 5”, los problemas de abuso de sustancias descarrilaron su carrera. Murió en 2011. (Crédito: Paramount Pictures) 6 de 9 | Didi Conn, quien interpretó a Frenchy en la película de 1978, ha aparecido en una variedad de series de televisión, incluida “Shining Time Station”. Tiene un pequeño papel en “Grease: Live”. (Crédito: Paramount Pictures) 7 de 9 | Dinah Manoff (derecha) interpretó a Marty en la película de 1978. Tiene varios créditos televisivos, incluida una larga actuación en “Empty Nest”, en la que interpretó a Carol. (Crédito: Paramount Pictures) 8 de 9 | El presentador de televisión Vince Fontaine fue interpretado por Edd Byrnes (derecha), quien había desatado una locura con su personaje Kookie en la serie de 1958-64 “77 Sunset Strip”. (Crédito: Paramount Pictures) 9 de 9 | La película de 1978 fue el éxito de taquilla número 1 del año y sigue siendo el musical más taquillero de todos los tiempos en EE. UU. Solo “Mamma Mia” lo ha superado en todo el mundo. (Crédito: Paramount Pictures)

La actriz ganadora del Oscar, Marlee Matlin, acudió a Twitter para honrar a Newton-John, su coprotagonista en la película de 1996 “It’s My Party”. “Me entristece MUCHO la noticia del fallecimiento de Olivia Newton-John. Recuerdo que me impresionó mucho la estrella cuando la conocí en mi primera reunión de Hollywood para Paramount. Era la luz más dulce y brillante y me encantó conocerla en ‘It’s My Party’. RIP querida, dulce Olivia”, escribió Matlin.

