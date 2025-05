Gobierno de Trump trabaja en el regreso de un migrante guatemalteco deportado por error a México, tras negarse en otros casos

Dos días después de que el juez dictaminara que no debía ser deportado a Guatemala, el Gobierno lo deportó a México, según la orden de Murphy. O. C. G. alegó en el caso que no se le había dado la oportunidad, antes de su deportación, de comunicar su temor de ser deportado a México y que sus solicitudes de hablar con un abogado, antes de su deportación, fueron rechazadas. El Gobierno había argumentado en el caso que O. C. G. había comunicado a los funcionarios antes de su deportación que no temía ser deportado a México. Sin embargo, recientemente, el Gobierno tuvo que retractarse de esa afirmación, reconociendo que no podía identificar a ningún funcionario de inmigración que pudiera respaldar esa versión de los hechos.

