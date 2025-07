Cómo te afectará el megaproyecto de ley de Trump

Pero los hogares con menores ingresos, que ganan alrededor de US$ 35.000 o menos, recibirían una reducción promedio de solo US$ 150, menos del 1 % de su ingreso después de impuestos. Los hogares de ingresos medios verían una reducción promedio de alrededor de US$ 1.800, o 2,3 % de su ingreso después de impuestos.

En un programa piloto de tres años, cada bebé estadounidense nacido entre 2025 y 2028 recibiría un fondo inicial de US$ 1.000 del gobierno para ser invertido en un fondo índice. Los padres podrían agregar US$ 5.000 cada año a esas cuentas y ver crecer los intereses durante la niñez. No se permitirían retiros hasta que el niño cumpla 18 años. Originalmente llamado “bono bebé” o “cuenta MAGA,” el nombre fue cambiado a “cuentas Trump” durante el año. Tiene algunas similitudes con propuestas de demócratas, incluyendo al senador Cory Booker. Lee más de Jeanne Sahadi de CNN.

Que no estés en Medicaid no significa que tu atención médica no se vea afectada por el proyecto de ley. Los hospitales advierten que los fuertes recortes a Medicaid podrían obligar a algunos hospitales —especialmente en zonas rurales— a cerrar, limitar servicios y reducir personal.

KVIA ABC 7 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.