Del Monte Foods, la empresa de comestibles con 138 años de historia, se declara en bancarrota

Del Monte aseguró haber obtenido US$ 912,5 millones en nueva financiación que permitirá a la empresa mantenerse a flote durante el proceso de venta y mantener su actividad normal al entrar en la temporada alta de enlatado. La empresa declaró pasivos estimados entre US$ 1.000 y US$ 10.000 millones, según documentos judiciales.

