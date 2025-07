Costco ahora abre más temprano para ciertos miembros

El precio del nivel premium “Executive Member” de Costco también aumentó US$ 10. Sin embargo, ahora pueden ganar hasta US$ 1.250 en recompensas anuales, frente a US$ 1.000 anteriormente, incluyendo un nuevo crédito mensual de US$ 10 para entregas el mismo día en su sitio web o a través de Instacart.

Los titulares del plan “Executive Member”, el más caro de Costco y que cuesta US$ 130 al año, ahora pueden ingresar exclusivamente a las tiendas desde las 9:00 a.m. hasta las 10:00 a.m. de domingo a viernes. Los sábados, el horario especial es de 9:00 a 9:30 a.m. Todos los demás miembros pueden ingresar a partir de las 10:00 a.m. de domingo a viernes y a las 9:30 a.m. los sábados.

