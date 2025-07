A los 90 años, el dalái lama se prepara para el enfrentamiento final con Beijing: su reencarnación

“Personalmente, no me preocupa, porque es una especie de broma. No tiene gracia porque hay mucho en juego, pero es trágico”, dijo, refiriéndose al probable intento de Beijing de nombrar a su propio dalái lama. “Simplemente siento pena por la familia cuyo hijo va a ser secuestrado y a quien le van a decir que es el dalái lama. Ya me da pena pensar en quien vaya a sufrir esa tragedia”.

KVIA ABC 7 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.