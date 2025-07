Trump dice que está a punto de subir los aranceles hasta el 70 % a algunos países

Esa idea de establecer nuevos aranceles para los países que no puedan o no quieran llegar a un acuerdo con Estados Unidos lleva flotando más de dos meses, pero el calendario sigue retrasándose. El 23 de abril, Trump dijo que su administración “ establecería el arancel ” para los países que no logren negociar nuevos términos en las semanas siguientes. El 16 de mayo , Trump dijo que “en cierto punto, en las próximas dos o tres semanas… le diremos a la gente lo que pagará por hacer negocios en Estados Unidos”.

KVIA ABC 7 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.