Son ciudadanos estadounidenses y renunciaron a sus empleos para cuidar a sus padres indocumentados

José dice que no es fácil dejar el trabajo. “En la casa me aburro, la cabeza la tengo encerrada”, describe. Su filosofía es la de seguir adelante “hasta donde le dé a uno”. También, asegura que no tiene miedo a las redadas del ICE, y en cambio siente enojo cuando ve los videos de los operativos, denunciando que los agentes usan máscaras y no siempre se identifican.

