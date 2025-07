Hamas usó la violencia sexual como “arma de guerra”, dicen rehenes liberados en Gaza en un informe israelí

En muchos casos, las autoridades no tuvieron oportunidad de recolectar suficiente evidencia forense porque atendían las escenas mientras los ataques aún continuaban. Esto significó que a menudo no hubo registros detallados ni fotografías de las escenas del crimen en el momento inmediatamente posterior. Muchas de las víctimas de violencia sexual murieron a manos de sus agresores, lo que implicó que casi no hubiera testimonios directos, según el informe.

