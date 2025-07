Periodista salvadoreño Mario Guevara, detenido por ICE en EE.UU., pide ayuda a Bukele

“Estoy por cumplir un mes en la cárcel y necesito salir para poder continuar con mi vida, seguir con mi trabajo y mantener a mi familia. Llevo casi 22 años en Estados Unidos”, dice el mensaje. “Nunca había sido arrestado antes. En estas tres semanas he estado en cinco cárceles (…). Soy un padre de familia que ha pagado impuestos durante todos estos años y que jamás he cometido ningún delito en este país, ni tampoco en El Salvador. Considero que no merezco ser tratado de esta manera”.

KVIA ABC 7 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.