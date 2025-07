Voló casi 13.000 kilómetros para asistir a la graduación de bachillerato de su nieto. Al día siguiente, desapareció

“Fue trágico, pero intenté no dejar que me afectara ni me deprimiera por completo”, dice Byron sobre su abuelo desaparecido. “Rezo para que esté a salvo”.

“A veces me arrepiento de por qué les pedí a mis padres que vinieran a la graduación de mi hijo. Me pregunto: ‘¿Qué habría hecho diferente?’”, dice el hijo de Waithaka, Willington Barua. “Quizás si no los hubiera invitado, mi padre todavía estaría con nosotros”.

KVIA ABC 7 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.