La esposa de un detenido en Alligator Alcatraz afirma que allí sufren calor sofocante, humedad y problemas para el aseo

La mujer guatemalteca de 36 años, quien enfrenta una orden de deportación, afirma que su esposo, también guatemalteco y de 43 años, aún no ha tenido acceso a un abogado desde que fue detenido y trasladado a la instalación improvisada. Hay demasiados mosquitos (…) Está en muy mal estado. A veces se va la luz porque usan generadores. Los detenidos están en tiendas de campaña y hace mucho calor. Están en malas condiciones (…) No hay suficiente comida. Los enfermos no reciben medicamentos. Cada vez que le pregunto por su situación, me dice que es muy mala”, le dijo la mujer a CNN.

