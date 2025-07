Sobreviviente en Texas describe el drama de la inundación: “Eran gritos aterradores”

La falta de mensajes no significa que las autoridades del condado de Kerr no estuvieran monitoreando las comunicaciones del NWS ni actuando en consecuencia. Sin embargo, plantea nuevas preguntas sobre las acciones de las autoridades locales, especialmente en un lapso crucial entre la primera alerta pública del NWS a la 1:14 am y una alerta de inundación repentina más urgente enviada varias horas después. Algunos funcionarios locales han defendido la decisión de no ordenar evacuaciones generalizadas, alegando su preocupación de que los vehículos pudieran haber quedado atrapados en la rápida crecida del agua.

