Trump elogia el “buen inglés” del presidente de Liberia, lo que genera críticas en toda África

“Que él haga esa pregunta, no lo veo como un cumplido. Siento que el presidente de EE.UU. y la gente en Occidente todavía ven a los africanos como personas en aldeas que no están educadas”. Un diplomático liberiano que pidió no ser identificado dijo a CNN que sintió que el comentario “no fue apropiado”. El diplomático agregó que “fue un poco condescendiente hacia un presidente africano que proviene de una nación de habla inglesa”.

