Juez emite nuevo bloqueo nacional contra decreto de Trump que busca acabar con la ciudadanía por nacimiento

En su fallo de este jueves, Laplante accedió a la solicitud de abogados especializados en derechos migratorios para certificar una demanda colectiva a nivel nacional que “estará compuesta únicamente por aquellos privados de ciudadanía” y emitió una orden judicial preliminar que bloquea indefinidamente la ejecución de la orden ejecutiva de Trump contra los bebés, nacidos y no nacidos, que se verían afectados por la política. “La orden preliminar no es una decisión difícil para el tribunal”, declaró Laplante durante una audiencia el jueves en Concord, New Hampshire. “La privación de la ciudadanía estadounidense y un cambio abrupto de política que venía de largo… eso es un daño irreparable”.

