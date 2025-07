Se espera que una jueza federal dicte sentencia el viernes en demanda que busca detener redadas migratorias en Los Ángeles

El Gobierno argumentó que los agentes del Departamento de Seguridad Nacional inician detenciones basándose en inteligencia o “análisis de tendencias”, no en raza o etnia. La jueza Frimpong se mostró escéptica, presionando repetidamente al Gobierno para que proporcionara pruebas de que los arrestos se basaron en inteligencia procesable y no en la selección de áreas donde se presume que se reúnen inmigrantes indocumentados. “Es difícil para el tribunal creer que no se pudo encontrar un solo caso con un informe que explicara por qué alguien fue objeto de arresto”, declaró.

