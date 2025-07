Justin Bieber lanza “SWAG”, su nuevo álbum sorpresa

En la canción número 14, “Therapy Session”, Bieber le dice a Druski: “Creo que últimamente me ha costado mucho sentir que, como todos, he tenido que afrontar públicamente muchas de mis dificultades como ser humano. Y la gente siempre me pregunta si estoy bien, y eso empieza a pesarme mucho”.

KVIA ABC 7 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.