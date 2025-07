Los ataques cada vez más agresivos de Trump contra Powell no son lo que parecen

Sin embargo, estas preocupaciones no han desaparecido por completo, especialmente tras un fallo de la Corte Suprema en mayo que insiste en la facultad de Trump para destituir a funcionarios ejecutivos. No obstante, el tribunal señaló explícitamente que la autoridad de Trump no se extendía a la Reserva Federal, a la que describió como una “entidad cuasiprivada con una estructura única” que le garantiza una independencia especial.

