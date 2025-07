¿Qué pasará ahora que Trump se ha vuelto contra Putin?

En última instancia, Trump podría volver a esta premisa estratégica que ha marcado durante mucho tiempo la política estadounidense hacia Ucrania. “El hecho es que Ucrania, que no pertenece a la OTAN, será vulnerable a la dominación militar de Rusia, hagamos lo que hagamos”. Esta no fue otra declaración de Trump sobre Ucrania. Fue la de su némesis, Obama, en una entrevista con The Atlantic en 2016.

Trump podría haber tenido esto en mente antes de la reciente cumbre del G7, cuando se presentó en Canadá quejándose de que Putin no había sido invitado. Aun así, un deshielo parcial no requeriría que Trump superara lo que parece considerar un desaire personal del líder ruso. Y aunque tal escenario permitiría a Rusia deshacerse de su estatus de paria y reincorporarse parcialmente a la política mundial, no está claro que sus posibilidades perjudiquen la mentalidad de asedio de Putin.

