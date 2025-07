Noem promete aumentar las deportaciones con el impulso de fondos de la “gran y hermosa ley” de política interna de Trump

La nueva ley otorga a las agencias —en particular a Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), que dependen del Departamento de Seguridad Nacional— fondos mucho mayores para la aplicación de la ley migratoria. ICE recibirá casi US$ 75.000 millones hasta 2029, con US$ 45.000 millones destinados a ampliar la capacidad de sus centros de detención. Por su parte, CBP recibirá más de US$ 46.000 millones para el muro fronterizo.

KVIA ABC 7 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.