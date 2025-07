“¿Por qué no previenen el terrorismo de los colonos?”: Palestinos denuncian a las FDI tras brutal muerte de un estadounidense

“Impidieron el paso de la ambulancia y permitieron que los colonos hicieran lo que quisieran”, dijo Kamel Musallet. “Considero al ejército israelí tan responsable como a los colonos y al gobierno estadounidense por no hacer nada al respecto. Saben, ¿por qué no le hablan a las Fuerzas de Defensa de Israel? ¿Por qué no previenen el terrorismo de los colonos?”.

KVIA ABC 7 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.