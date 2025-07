Qué es la Visa Integrity Fee, la tarifa de US$ 250 para quienes soliciten visa de no inmigrante en EE.UU.

La Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO, por sus siglas en inglés) estimó que el Departamento de Estado emitirá alrededor de 120 millones de visas de no inmigrante entre 2025 y 2034. Actualmente muchas visas de no inmigrante tienen una validez de varios años; por lo tanto, según la CBO, “un gran número de no inmigrantes no serían elegibles para solicitar un reembolso hasta varios años después de pagar la tarifa. Por ende, la CBO prevé que solo un pequeño número de personas solicitaría un reembolso”.

Si bien la medida establece que los solicitantes podrían pedir un reembolso de la tarifa una vez que su visa se venza, esto ocurrirá siempre y cuando cumplan con las obligaciones que su visado implica. Esto incluye, por ejemplo, no exceder el tiempo de permanencia en el país y no realizar trabajos no autorizados.

