Johnson cierra la puerta a una votación en la Cámara antes de septiembre sobre la publicación de los archivos de Epstein

La medida, por supuesto, podría terminar como muchas cosas en el Congreso: con mucho discurso y poca acción correspondiente. La semana pasada, los republicanos retrasaron la votación para aprobar un paquete de recortes de US$ 9 mil millones a la ayuda exterior y la radiodifusión pública, algo que Trump quería, mientras debatían qué hacer con el caso Epstein. Se conformaron con la resolución no vinculante que exige la publicación de archivos adicionales, lo cual no obliga a ninguna acción inmediata y a la que Johnson no se ha comprometido.

