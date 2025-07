Tesla tiene un grave problema al que casi nadie le está prestando atención

Según un informe reciente de analistas de William Blair and Co., los fabricantes de automóviles que incumplen las normas ya no deberán pagar multas, lo que elimina la demanda de los créditos de Tesla en el mercado. Los analistas prevén que los ingresos por créditos regulatorios de Tesla pueden disminuir un 75 % el próximo año y desaparecer por completo para 2027.

