Cronología sugiere que el Gobierno de Trump cambió su postura sobre archivos de Epstein tras saber que su nombre aparecía

7 de julio: el Departamento de Justicia publica un memorando sin firmar en el que expone estas conclusiones. El Departamento de Justicia dice que no publicará más documentos porque gran parte de ellos están bajo sello judicial. “A través de esta revisión, no encontramos base para revisar la divulgación de esos materiales y no permitiremos la publicación de pornografía infantil”, dice el memorando.

6 de junio: Patel aparece en el podcast de Joe Rogan y vuelve a minimizar las próximas divulgaciones. “Les daremos todo lo que podamos,” dice Patel, antes de agregar que “no vamos a revictimizar a las mujeres. No vamos a sacar esa mi**da de nuevo. No va a pasar, porque entonces él gana. No lo haremos. Si quieren odiarme por eso, está bien”.

4 de junio: Bongino es presionado en el programa de Hannity sobre la falta de divulgaciones sobre Epstein. Minimiza el caso diciendo que es una “papa caliente para algunos” y luego alude a su propia evolución respecto al tema: “Ya no me pagan por mis opiniones. Ahora trabajo para los contribuyentes. Me pagan por la evidencia. Eso es todo”.

Esto no implica que haya habido un encubrimiento de conductas indebidas de Trump relacionadas con Epstein; no hay pruebas de ello . No obstante, el Gobierno comenzó a restar importancia a la información sobre Epstein, en un cambio abrupto, justo cuando Trump fue informado de que su nombre aparecía en los archivos.

