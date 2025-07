Las mujeres podrán solicitar una conductora de Uber en algunas ciudades de EE.UU.

La Comisión de Servicios Públicos de California multó a Uber con US$ 59 millones en 2020 por no entregar datos sobre agresiones sexuales, pero esa multa se redujo a US$ 150.000 después de que la empresa llegara a un acuerdo que le exigía proporcionar datos anonimizados sobre incidentes de agresión sexual.

