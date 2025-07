Organizaciones sociales de El Salvador piden declarar inconstitucional la Ley de Agentes Extranjeros

La Ley aprobada el 20 de mayo, con 56 votos a favor y tres en contra de 60 posibles, da de plazo a las ONG hasta el 4 de septiembre para registrarse ante el Ministerio de Gobernación. De no hacerlo, no podrán operar y enfrentarán multas que van desde los US$ 100.000 hasta los US$ 250.000. Las organizaciones, según la Ley, también pueden pedir al Estado ser exoneradas. El dinero de este impuesto, según la Ley, será destinado para obras de interés general o social.

