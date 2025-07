ICE detiene a pastor de Maryland, padre de 3 hijos sin antecedentes penales, por exceder el tiempo de su visa

Espinal trabaja en la construcción para mantener a su familia pero ha pasado los últimos 15 años como pastor voluntario en la Iglesia del Nazareno Jesús Te Ama, también conocida como Church of the Nazarene Jesus Loves You, (en inglés) donde es conocido en su comunidad por sus sermones y servicio generoso a quienes lo necesitan.

KVIA ABC 7 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.