Qué les dice Powell a sus aliados mientras Trump lo presiona para que renuncie

“Siente muy firmemente que su responsabilidad es mantener esa independencia”, dijo el senador republicano Mike Rounds, quien ha preguntado personalmente a Powell si podría renunciar. “Le he preguntado, y él me dijo que no, que eso reduciría la independencia de la Reserva Federal”.

KVIA ABC 7 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.