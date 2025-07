Trump firma un decreto para desalojar de las calles a las personas sin hogar

“Justo afuera había algunas carpas, y las están quitando ahora mismo, no se puede permitir eso, especialmente en la ciudad de Washington. Hablo con la alcaldesa sobre esto todo el tiempo, le dije que tiene que quitar las carpas”, dijo Trump a un reportero en el jardín sur de la Casa Blanca. “No podemos permitirlo; los líderes vienen a verme para negociar acuerdos comerciales de miles de millones y hasta billones de dólares, y hay carpas afuera de la Casa Blanca, no podemos tener eso. No suena bien”.

KVIA ABC 7 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.