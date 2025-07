Trump niega saber sobre su inclusión en los archivos de Epstein, a pesar de haber sido informado en mayo

“Mucha gente me pregunta sobre indultos; obviamente, este no es momento para hablar de indultos”, dijo Trump. Más temprano ese día, afirmó en la Casa Blanca que tenía “permitido” indultarla, “pero es algo en lo que no he pensado”.

